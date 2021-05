Tartışmada silahla ateş eden genç gözaltına alındı

Samsun’da bir iş yerindeki tartışmada tabancayla ateş ederek kurşunun iş yerine isabet etmesi sonucu 'mala zarar verdiği' iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde tartışma sırasında tabancasını çıkartıp ateş ettiği iddia edilen 20 yaşındaki B.E., kurşunun iş yerine isabet etmesi sonucu "genel güvenliği tehlikeye düşürmek ve mala zarar vermek" suçundan Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen B.E. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.