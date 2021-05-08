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Samsun Valisi Dağlı: "Samsun'da 3 ilçemizde toplu vakalar ile karşılaştık" “Bir ilçemizde 40, bir ilçemizde 30'a yakın toplu pozitif vakalar ile karşılaştık" "Şu ana kadar 12 sağlık çalışanımızı kaybettik" Samsun Valisi Zülkif Dağlı denetimlere katıldı

İHA

Samsun Valisi Dağlı: "Samsun'da 3 ilçemizde toplu vakalar ile karşılaştık" “Bir ilçemizde 40, bir ilçemizde 30'a yakın toplu pozitif vakalar ile karşılaştık" "Şu ana kadar 12 sağlık çalışanımızı kaybettik" Samsun Valisi Zülkif Dağlı denetimlere katıldı

Samsun'da son günlerde ‘il dışı’ kaynaklı bazı toplu vakalar ile karşılaştıklarını açıklayan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Ayvacık, Asarcık ve Salıpazarı ilçelerinde toplu vakalarımız oldu. Maalesef bir ilçede 40, bir ilçede de 30'a yakın pozitif vaka var. Onları karantina yurduna yerleştirdik" dedi.
Korona virüsünün mutasyona uğramış halinin en yoğun olduğu illerden biri olan Samsun, uzun süre Türkiye’de nüfusa oranla vaka sayısına sahip en yüksek il konumundaydı. Alınan sıkı tedbirlerin ardından Samsun, nüfusa oranla en çok vaka görülen iller sıralamasında 1. sıradan 40. sıraya kadar geriledi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise tam kapanma döneminde halkın yaş sebzemeyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla bir günlüğüne açılan semt pazarına, denetim noktalarına ve korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının evine ziyaretlerde bulundu. İlkadım ilçesindeki Liman Kavşağı'nda denetim noktasına giden Vali Dağlı, burada vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Daha sonra Ağabali Caddesi üzerine kurulan halk pazarına giderek burada pazarcı esnafı ile sohbet etti, Kovid19 denetimlerini teftiş etti.

"Milletin izdihama yol açmaması için konuyu takip ediyoruz"
Denetleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Pazarlarımız haftada bir defa da olsun açıldı. Bugün açık, önümüzdeki hafta cumartesi de açık olacak. Samsun genelinde 69 tane pazarımız bugün açık. Girişte dezenfektanımızı aldık, ateş ölçümümüz yapıldı. Vatandaşımız gayet sakin. Burada zabıtalarımız, emniyet kuvvetlerimiz var. Buranın sakin olması, milletin izdihama yol açmaması için konuya vaziyet ediyoruz. Takip ediyoruz. Bugün 10.00'dan 17.00'ye kadar pazarlarımız açık olacak. Buradaki amacımız üreticimiz elindeki fazla sebze ve meyveyi vatandaşımıza sunmaktır. Pazarcı esnafımızın haftada bir defada olsa çalışmalarını sağlamaktır. Son olarak değerli vatandaşlarımızın pazardan alışveriş yapmak isteyenlere bir imkan sağlamaktır. Akşama kadar anonslarımız yapılacak. Maske artık takılıyor, oturdu. Mesafeye de çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Mesafe son derece önemlidir. Vatandaşımız biraz daha seyrek bir şekilde pazar alışverişi yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

“İl dışı toplu vakalar riskimizi artırıyor”
Bayram öncesi uyarılarda bulunan Vali Dağlı, "Ayvacık, Asarcık ve Salıpazarı ilçelerinde toplu vakalarımız oldu. Bunlar da toplu olarak Samsun dışından gelen vatandaşlarımızdır. Maalesef birinde 40, birinde 30'a yakın pozitif vaka var. Onları karantina yurduna yerleştik. Bu şekilde gelişler bizim için her zaman risklidir. Dışarıdan gelenler en azından evden çıkmasınlar. Toplu olarak gelenler evden çıkmasınlar. Birbiriyle mümkün olduğu kadar görüşmemeleri gerekiyor. Bu bizim riskimizi artırıyor. Maviye dönme durumumuzu riske atıyor. Bayrama yaklaştık. Bayramda en önemli üzerine durmamız gereken konu artık bu yıl bayramı geçen yıl olduğu gibi sadece kendi ailemizle beraber geçireceğiz. Kesinlikle ziyaret yapma şansımız yok. En yakın da olsa, yakın komşularımız da olsa kesinlikle bir araya gelmemektir. Bu bayramda artık buna katlanmak zorundayız. İnşallah bayramdan sonrada ülke olarak Samsun olarak rahatlarız. Bildiğiniz gibi 3 4 hafta gündemde kaldık. En fazla sayılar bizdeydi. 2 haftadır bir rahatlama dönemine girdik. Bütün çabamız, çalışmamız Samsun ilk maviye nasıl döndürürüz, bununla ilgili çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz kesinlikle bu kurallara uymalarıdır" şeklinde konuştu.

"Denetimleri çok sıkı tutuyoruz"
İzin belgelerinin tamamını çok ayrıntılı olarak bakmak durumunda olduklarını belirten Vali Dağlı, "Biraz önce hastaneden geldiğini söyledi bir vatandaşımız. Belgelerine baktık. Hastaneden geldiğini oradaki kesilmiş fişten anladık. Randevu belgesinden anladık. İlaç yazılmış anladık. Aksi takdirde o vatandaşımıza ceza yazmak durumunda kalacaktık. Çok sıkı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

"12 tane sağlıkçılardan kaybımız var"
Ramazan Bayramı öncesi korona virüs nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının ailelerinin yanına giderek bayramlarını kutlayan Dağlı, "1 yılı geçti ve yoğun bir korona virüs mesaimiz var. Can kayıplarımız oldu. Bu konuda en fazla canla başla çalışan sağlıkçılarımızdan maalesef kayıplarımız oldu. Biz Samsun olarak 12 tane sağlıkçılardan kaybımız var. Bunların içerisinden doktorlarımız, hizmetli, eczalarımız, hemşirelerimiz her kademeden sağlık çalışanlarımız var. Bayram vesilesiyle vefat eden sağlık çalışanlarımızın ailelerini ziyaret ediyoruz. Tabi bunlar acı günlerdir. Onların acılarını paylaşmak istedik" açıklamasında bulundu.
Denetimlere ayrıca, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ve emniyet görevlileri katıldı.

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