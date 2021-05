Samsun protokolünden Atakum’da pazar denetimi Atakum’da 12 pazar yeri eşzamanlı açıldı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve beraberindeki protokol üyeleri Pazar Yeri Genelgesi ile yeniden faaliyete başlayan Atakum’daki pazar yeri denetimi gerçekleştirdi. Atakum’un pazarlarından övgüyle bahseden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Pazarın başından itibaren önlemlerin alındığını gördük. Nizami ve ideal bir pazar yeri” dedi.

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen pazar yerleri İçişleri Bakanlığı’nca 81 ilin valiliğine gönderilen Pazar Yeri Genelgesi ile yeniden açıldı. Atakum’da da yalnızca cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında hizmet verecek 12 pazar yeri eşzamanlı olarak faaliyetlerine başladı. Sabahın çok erken saatlerinde Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli denetiminde korona virüs tedbirlerine uygun olarak açılan pazar yerlerini Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı; Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ile ilçe müdürleriyle birlikte denetledi. Heyet, pazar yerlerinde alınan önlemleri inceleyerek pazar esnafına ve yurttaşlara sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.



Sıkı önlemler alındı

Atakum Belediyesi ilçede aynı günde açılan pazar yerlerinin hepsinde korona virüse karşı sıkı önlemler aldı. HES koduyla giriş yapılan pazarlarda aynı zamanda ateş ölçümü de yapıldı. Pazarın birçok alanına yerleştirilen hijyen noktalarıyla da yurttaşların dezenfektan kullanmaları sağlandı. Pazar tezgahları da sosyal mesafeye uygun olarak,çoğu bölgede tek sıra halinde yerleştirilerek, alışveriş yapan yurttaşların kalabalık oluşturmasına engel olundu. Diğer yandan zabıta ekipleri, ses sistemiyle de alışveriş yapan Atakumluları sık sık sosyal mesafe, maske ve hijyen önlemleri konusunda uyardı.



Vali Dağlı’dan vatandaşa ‘mesafe’ çağrısı

Pazar yerleri ve Samsun’daki vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bakanlığımızın kararıyla bildiğiniz gibi bugün ve önümüzdeki hafta cumartesi günü pazar yerlerimiz birer günlüğüne saat 10.0017.00 arasında açık olacak. Şu anda pazarın başından itibaren dolaştık. Gayet sakin ve her şey nizami olduğunu gördük. Bizim şartımız tezgah aralarında 3 metre olmasıydı ama burada baktık ki 5 metreden daha fazla. Hatta bir tarafta zaman zaman hiç tezgah olmadığını da gördük. Gerçekten baktığımızda burası gayet ideal bir pazar yeri. Burada amacımız şu, üreticimizin elinde mahsulü değerlendirmemiz gerekiyor, yaş meyve ve sebze olduğu için anında toplanıp satılması lazım. Bu yapılmış oluyor. İkincisi pazarcı esnafımız, haftada iki gün de olsa pazara çıkmış olacak. Bu da önemli. Vatandaşlarımız da yaş meyve ve sebze alışverişlerini pazardan yapmış olacak. Pazarın girişinden itibaren tüm kontrollerin yapıldığını, ateş ölçümü sağlandığını, dezenfektanların konulduğunu gördük. Pazarcılarımız ve vatandaşlarımızın da maske takma kuralına riayet ettiğini, mesafenin korunduğunu görüyoruz. Samsun genelinde 69 pazarımız var. Pazarlarımızda kuralların uyulmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyoruz, pazara çıkanlar mesafeye özellikle uysunlar. Maskeler zaten takılıyor. İlimizde vaka sayılarına baktığımızda, bir taraftan sayılarımızda artık stabil de olsa birden çok iniş olmasa da belli bir iniş seviyesi yakaladık. Bildiğiniz gibi hep Türkiye gündeminde birinci sıradaydık maalesef. Ancak geçen hafta itibarıyla 40. sıradaydık. Bu iyi bir çalışmanın sonucuydu. Burada vatandaşlarımızın emeği, desteği, duyarlılığı sayesinde yapabildik. Bunu daha da geliştireceğiz. Amacımız maviye dönen ilk il olmak. Bunun için çaba gösteriyoruz. Tüm kurumlarımızın desteğiyle bunu yapmak için uğraşıyoruz. Ama en büyük destek, tabii ki vatandaşımızın gösterdiği destek. Bayramda hareketlilik olmaması gerekiyor. Sokağa çıkma yasağından dolayı da buna izin verilmeyecek. Bu yetmiyor. Eski özlediğimiz bayramlara bir an önce kavuşabilmek için bu yıl da kendi çekirdek ailemizle bayramı kutlamak durumundayız. Bu yıl da sabredeceğiz, inşallah bayramdan sonra rahatlamış olur diye temenni ediyoruz. Bu da vatandaşımızın çalışması ve desteğiyle olacak” dedi.



“Doktorumuz kişisel tedbirler”

Atakum’daki pazar yerlerinde alınan önlemlerden bahseden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise, “Bu tam kapanma döneminde pazar yerleri açılmıyordu. İçişleri Bakanlığı’nın kararı uyarınca bu cumartesi günü ve gelecek hafta cumartesi günü tüm pazarlarımız açık olacak. Ama az sayıda pazarcı olması marifetiyle açıyoruz. Tezgah aralarını açık tutuyoruz. İnsanların rahat bir biçimde gezip dolaşabilecekleri ve temasın en aza indirgeneceği mesafe koşulları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu dönem böyle bir dönem. Dilerim pandemi bir an evvel uzaklaşır. Pandemi koşullarından kurtulmuş oluruz. Ama öyle anlaşılıyor ki bir süre daha pandemiyle birlikte yaşayacağız. O nedenle de hem Atakumluların hem de pazarcıların mesafe kurallarına ve diğer hijyen kurallarına uymalarını diliyorum. Herkesin hem kendi sağlığı hem de karşısındakinin sağlığını koruması gerekiyor. Bizim doktorumuz kişisel tedbirler. Onun dışındaki koşullarda iş doktora ve hastaneye geldiğinde sıkıntı daha da artıyor. O nedenle bu süreci kendi hijyen kurallarına uyarak, pandemi kurallarına uyarak ancak aşabiliriz” diye konuştu.

