Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Derecik Mahallesi'mde saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.K. bacağından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan S.K. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.B. özel araçla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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