Samsun Büyükşehir Belediyesi anneleri unutmadı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentte yaşayan başta şehit anneleri olmak üzere, engelli kadınlara ve engelli çocukları olan fedakar annelere ‘Anneler Günü' hediyesi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Anneler Günün’de şehit annelerini, engelli kadınları ve engelli çocukları olan anneleri unutmadı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, tüm bu annelerin kapılarını tek tek çalarak Anneler Günü’nü kutlayıp hediyelerini verdi.

Anneler Günü nedeniyle başta şehit anneleri, engelli kadınlar ve engelli çocukları olan annelere hediyeler ulaştırarak onları bugünde bir nebze olsun mutlu etmek istediklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:

“Tüm annelerimiz bizim için çok kıymetli. Ancak şehit annelerimizin hepimizin yüreğinde ayrı bir yeri var. Vatanımız için bir dakika bile tereddüt etmeden canlarını feda eden şehitlerimizin kıymetli anneleri bizlerin başının tacıdır. Onlar bize şehitlerimizin kıymetli emanetleridir. Bu kapsamda Anneler Günü nedeniyle şehit annelerimizin yanında olmak, onları ziyaret etmek istedik. Onları mutlu etmek hepimizin boynunun borcudur. Yine ayrıca engelli çocukları olan ve engelli kadınlarımız da bizler için çok kıymetli. Engelli evlatlarını gözlerinden sakınan, onların bakımı ve ihtiyaçlarını karşılamak için sabırla gayret gösteren fedakar annelerimizin de Anneler Gününü kutluyorum.”

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