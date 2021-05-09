Başkan Demir: “Altyapı sorunları tamamen bitecek”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ulaşım noktasındaki tüm yollarımızın yanı sıra, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunlarını tamamen çözeceğiz” dedi.

Hafta sonu sahaya inerek çalışmaları yerinde takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu. İstiklal Mahallesi’nde sıcak asfalt, Sarıyusuf, Çatmaoluk ve Elmaçukuru mahallelerindeki yol çalışmalarının yanı sıra Yeni Mahalle’de kavşak düzenlemesi ile Çağdaşkent Köprüsü’nde tamamlanan tahkimat çalışmasını inceleyen Başkan Demir, konfor, güven ve huzuru sağlamak için büyükşehir belediyesi ekiplerinin iş başında olduğunu ifade etti.

Atakum’da altyapı çalışmalarının yanı sıra Sazak Deresi'ndeki ıslah ve Yeşildere Bulvarı'nda kazı dolgu çalışmalarını inceleyen Başkan Mustafa Demir, daha sonra İlkadım ilçesine geçti. İlçede yapılan çalışmaları yerinde takip eden Demir, yapılan hizmetlerde vatandaşların memnuniyetlerini duymanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Samsun’da altyapı ve ulaşım konusunu sorun olmaktan çıkaracağız. Yol ve ulaşımın yanı sıra içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunlarını tamamen çözeceğiz. İl genelindeki tüm mahallelerimizde asfalt, kaldırım, kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, menfez ve dere geçiş köprüleri gibi altyapı hizmetlerinin yenilenmesi ve tamamlanmasını planlıyoruz. Tek gayemiz Samsun’a hizmet etmek.”

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