İlkadım’da ‘Engelli Şarj İstasyonu Projesi’ hayata geçiyor Başkan Demirtaş: “10 Mayıs kutlama günü değil farkındalık günüdür”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım’da ‘Engelli Şarj İstasyonu Projesi’ hayata geçiyor Başkan Demirtaş: “10 Mayıs kutlama günü değil farkındalık günüdür”

İHA

İlkadım’da ‘Engelli Şarj İstasyonu Projesi’ hayata geçiyor Başkan Demirtaş: “10 Mayıs kutlama günü değil farkındalık günüdür”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “1016 Mayıs Engeliler Haftası’ bir kutlama haftası değil farkındalık oluşturma günüdür. Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak adına ilçemizde insan yoğunluğunun olduğu ve engellilerimizin kolaylıkla kullanabilecekleri noktalara ‘Engelli Araç Şarj İstasyonu’ yapacağız” dedi.
Engellilerin bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini vurgulayan Başkan Demirtaş, “Hepimizin birbirimize karşı sorumlukları var. Bugün Engelliler Haftası. Özel kardeşlerimizin hatırlanması, onların dünyadan, ailelerinden, komşularından, toplumdan bütün hayatı boyunca kendi hakkı olan hayatı yaşantıyı onlara sunmak için ilave bir fırsat günü. Engelli insanların normal bir hayat sürmesi ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulması ile mümkündür. Engelli insanlarımıza karşı toplumsal duyarlılığı en yüksek noktalara yükseltmek ve onların yaşama tutunmalarını sağlamak en önemli görevimiz olmalıdır. Engelli vatandaşlara acıma duyguları ile yaklaşmak yerine, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır. Bu noktada engelli insanlarımızın ekonomiksosyalkültürel sorunlarının çözülmesi ve engellilerin üreterek toplumsal yaşama kazandırılması büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

“Engelleri tek tek kaldırıyoruz”
İlçede engelli vatandaşlar için önemli bir sorun haline gelen akülü araçlarının şarj problemini, farklı noktalarda kurduğu şarj istasyonlarıyla çözüme kavuşacağının müjdesini veren Başkan Demirtaş, “Belediye hizmet binamız başta olmak üzere, kısa süre içerisinde sekiz farklı noktada vatandaşlara hizmet verecek olan istasyonların kurulumuna başladık. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran projeyle, aynı anda iki akülü araç şarj edilecek. Engelli vatandaşlarımız, şarj istasyonlarına ise hiç bir ücret ödemeden faydalanabilecekler. İstasyonlarda, oluşabilecek olumsuz durumlara karşı da her türlü önlemler alınarak istasyonlar güvenli hale getireceğiz. Birçok engelli vatandaşlarımız yanlarında taşıdığı şarj aletleri ile esnaftan yardım istemek veya şarjları bittiklerinde ailelerini çağırmak zorunda kalıyordu. Artık şarjım biterse yolda kalır mıyım endişeleri olmayacak. İlkadım’da artık engelleri tek tek kaldırıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bora: “Bayramda tüm tedbirleri aldık”
YEREL HABERLER Bora: “Bayramda tüm tedbirleri aldık”
19 Mayıs ve Bafra'nın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak
YEREL HABERLER 19 Mayıs ve Bafra'nın 2050 yılına kadar içme suyunu ...
Samsun'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 1 ...
Kaza kurşunu sonucu felç kalan genç, tedavi için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Kaza kurşunu sonucu felç kalan genç, tedavi için ...
İnsülin direnci kilo vermek isteyenleri oldukça zorluyor
YEREL HABERLER İnsülin direnci kilo vermek isteyenleri oldukça ...
Adana'da, Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı
YEREL HABERLER Adana'da, Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı
Meşhur Terme pirincinin ekim çalışmalarına başlandı Samsun’da çeltik hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Meşhur Terme pirincinin ekim çalışmalarına ...
Kalıcı görme kayıplarına dikkat
YEREL HABERLER Kalıcı görme kayıplarına dikkat
1 dakikada 1 tabanca üreterek yıllık 400 bine ulaştı SYS Yönetim Kurulu Başkanı H. Zafer Aral: "12.7 mm’lik ağır makineli tüfek seri üretime geçecek" "Türkiye’nin tabanca ihracatının yüzde 75-85’ini biz yapıyoruz" "Dünyada ABD’ye silah ihraç eden ülkeler arasında 4’üncü markayız"
YEREL HABERLER 1 dakikada 1 tabanca üreterek yıllık 400 bine ...
Eski eşini sokak ortasında döven Zarap'ın duruşması ertelendi
YEREL HABERLER Eski eşini sokak ortasında döven Zarap'ın duruşması ...
Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı
YEREL HABERLER Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı
Samsunspor otobüsüne Adana'da taşlı saldırı
YEREL HABERLER Samsunspor otobüsüne Adana'da taşlı saldırı
Yataktan düşen yaşlı adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yataktan düşen yaşlı adam ağır yaralandı
Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
YEREL HABERLER Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Şehit annesi Bedriye Hamlı: "Anneler Günü beni çok üzüyor" 85 yaşındaki anne, 'Anneler Günü'nü şehit oğlunun mezarında geçirdi
YEREL HABERLER Şehit annesi Bedriye Hamlı: "Anneler Günü beni çok ...
Atakum Belediyesi şehit ve gazi annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi şehit ve gazi annelerini unutmadı
Narkotik polisinden sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması
YEREL HABERLER Narkotik polisinden sokağa çıkma kısıtlaması ...
Başkan Demir: “Altyapı sorunları tamamen bitecek”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Altyapı sorunları tamamen bitecek”
Atakum Belediyesi’nden sağlığa, turizme, ekonomiye lavanta katkısı Lavanta bahçeleri Atakum’a derin nefes aldıracak
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden sağlığa, turizme, ekonomiye ...
Samsun Büyükşehir Belediyesi anneleri unutmadı
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi anneleri unutmadı
Samsun Sağlık Müdürü: İl dışından gelenler kendilerini kısıtlamalı
YEREL HABERLER Samsun Sağlık Müdürü: İl dışından gelenler ...
İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen baba çocuğunu görmek için geldiği Samsun'dan eli boş döndü Çocuğunu görmek için defalarca eski eşinin oturduğu apartmanın önüne gelen baba, polislerden yardım istemesine rağmen çocuğunu göremedi
YEREL HABERLER İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen baba çocuğunu görmek ...
15 yıl önce bir çift olarak gelen kara leyleklerin sayısı 12’ye çıktı Kuş Cenneti'nde kara leylek popülasyonu artıyor
YEREL HABERLER 15 yıl önce bir çift olarak gelen kara leyleklerin ...