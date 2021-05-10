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Samsun Valisi Dağlı'dan vatandaşlara çağrı: “Bayramı izole bir şekilde geçirelim" Vali Zülkif Dağlı’dan sağlık personellerinin ailelerine ziyaret

İHA

Samsun Valisi Dağlı'dan vatandaşlara çağrı: “Bayramı izole bir şekilde geçirelim" Vali Zülkif Dağlı’dan sağlık personellerinin ailelerine ziyaret

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak, "Kesinlikle bayramda korona virüsü artıracak faaliyetlerde bulunmayalım. Bu yıl da bayramı izole bir şekilde geçirelim" dedi.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, korona virüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının evlerine ziyarette bulundu. Bayram öncesi önemli açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Çarşamba ilçemizde Kovid19 sebebiyle kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızın ailelerini ziyaret etmek istedik. Samsun’da 12 sağlık çalışanımızı bu virüsten dolayı kaybettik. Bizler de en azından ailelerini ziyaret edip, biraz teselli etmek istedik. Son dönemde virüs azaltma trendine girse de maalesef hala devam ediyor. Ama Allah’a şükür diyelim 45 hafta önceki durumumuz yok. Önceki hafta itibarıyla 40. sıraya düşmüştük. Muhtemelen bugün yarın tekrar açıklanır. Biraz daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. İnşallah maviye ilk ulaşan da biz oluruz” diye konuştu.

"Bu yıl da sabretmek durumundayız"
Bayramda vatandaşların evlerde bayramlarını idrak etmesi konusunda çağrıda bulunan Vali Dağlı, "Şu anda bizleri düşündüren bayram günleri var. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Eski bayramları bu yıl da yaşayamayacağız. Bu yıl da sabretmek durumundayız. Birbirimize gidip gelmeden, sadece kendi ailemiz ile bayramlaşarak bayramımızı geçirmeliyiz. Ülkemiz 4 kez ‘pik’ yaşadı. Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Kesinlikle bayramlarını evlerinde geçirsinler ve birbirlerine gidip gelmesinler. ‘Akrabama gidiyorum’ diye bir olay yok. Akraba deyince o da başka bir yerde yaşayan bir aile sonuçta. Bulaşın bu şekilde bulaştığını biliyoruz” şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımız evlerinden çıkmasınlar, başkaları ile temas etmesinler"
Ayrıca Dağlı, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde yaşanan il dışı toplu vaka durumlarını hatırlatarak il dışından gelen vatandaşlara şu sözlerle uyarılarda bulundu: “İl dışından gelen vatandaşlarımız tarımda çalışmak veya buna benzer gerekçelerle geldiyse evinden çıkmamasını ve yakınları ile kesinlikle temas etmemesini biz buradan tavsiye ediyoruz. Bu durum tavsiyeden ziyade zaten bir mecburiyet. Muhtarlarımız, kolluk kuvvetlerimiz durumu takip ediyorlar. Vatandaşlarımız evlerinden çıkmasınlar, başkaları ile temas etmesinler. Aksi takdirde aynen eskiye döner ve tekrarı yaşarız.”
Gerçekleştirilen ziyarette, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Mustafa Kemal Çelik ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay eşlik etti.
Ziyarette bulunulan ailelerin çocuklarına hediye takdimi sonrası, Vali Zülkif Dağlı ilçeden ayrıldı.

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