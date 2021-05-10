Kadın ve gençlere “Yeni Nesil İçin Girişimcilik” eğitimi

Girişimciliği kariyer planlarının bir parçası olarak gören gençler ve kadınlar Samsun AB Bilgi Merkezi ve TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ile düzenlenen “Yeni Nesil İçin Girişimcilik” etkinliğinde bir araya geldi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi ve TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ile “Yeni Nesil İçin Girişimcilik” etkinliği online ortamda geniş bir katılımla düzenlendi. Girişimciliği kariyer planlarının bir parçası olarak gören gençler ve kadınları buluşturan eğitimin açılışında konuşan TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, öncelikli hedeflerinin kadın girişimciliğini nitelik ve nicelik olarak güçlü kılmak olduklarını söyledi.



Akyüz: “Fırsatları kaçırmazsak fark oluştururuz”

Pandemiye rağmen yapılacak çok şeylerin olduğunu belirten Akyüz, “Bu sürece dönüşüm süreci olarak bakmalıyız. Eğer süreci iyi okursak yetkinliklerimize uygun fırsatları gözden kaçırmaz, fark oluşturabiliriz. Her şey tozpembe demiyoruz elbette. Pek çok açıdan kaybımız var ancak bu dönem kendimizi yenilemeye, kırılganlıklardan uzaklaşıp esnek olmaya eskisinden daha çok ihtiyacımız olduğunu gösterdi ki; hiç şüphesiz kendimizi fark etmek en büyük kazanım. Zorluklarla karşılaşmak, başarısız olmak bir son değil, sonsuz deneyimlemenin güçlü bir parçası. Görüyorum ki bugün hayal ettiğimizden daha kalabalığız. Aynı zamanda daha güçlüyüz. Bu süreçte gönüllülük esasıyla bizimle birlikte olan paydaşlarımıza, eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.



Değişim ve dönüşüm şart

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de yaptığı konuşmada dünyanın çok hızlı bir değişim içinde olduğuna vurgu yaparak, “Nesnelerin interneti, yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi yeni kavramlar iş yaşamımızın ve hayatımızın her alanına dokunmaya başladı. Yeni dijital dünya, geleneksel girişimcilik kültürünü de adeta alt üst ederek yeniden şekillendiriyor. Dijital dünyaya adapte olan KOBİ’ler ayakta kalabiliyor, işini teknolojiyle harmanlayan girişimler bir adım daha öne çıkıyor. Dünyamız tarihi bir dönüşümden geçiyor. Pandemi bize şunu gösterdi ki; artık eski düzende devam edemeyiz. Değişim ve dönüşüm şart. Dijitalleşmeyen kurumsallaşamayan, çevik olmayan, öğrenmeyen, şeffaflaşamayan, müşterileriyle aidiyet yaratmayan, inovatif olmayan ve sosyal ilişkilerinde kelebek etkisi oluşturmayan şirketler sıkıntıya girecek. Girişimcilik bildiğimizden daha farklı yöne kayıyor. Sermaye koyarak yenilik yapan kişiye girişimci diyorduk. Oysa bugün sermayesi bilim ve bilgi olan ve zamanını ve aklını riske eden kişiye yeni nesil girişimci diyoruz” diye konuştu.



Deneyimlerini paylaştılar

Ardından da Endüstri ve Örgüt Psikoloğu Banu Koç Çakan moderatörlüğünde, girişimcilik yolunda ulusal ve uluslararası başarılar kazanmış girişimciler Şule Yücebıyık, Ayla Müstecaplıoğlu ve Merve Akkuş girişimcilik serüvenlerindeki karşılaştıkları zorlukları, heyecanlarını ve motivasyon kaynaklarını ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar. Etkinlik, Umut Sav’ın başarı yolunda motive olmanın önemini anlatan semineriyle sona erdi.

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