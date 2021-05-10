Tabatabaei: “Popülasyon kontrolü için kısırlaştırma çok önemli" "Bu yıl başından itibaren 2 bin hayvan kısırlaştırılarak tedavi edildi"

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, sokak hayvanlarında popülasyon kontrolü için kısırlaştırma işleminin büyük önem arz ettiğini, bu yıl başından itibaren 2 bin hayvanın kısırlaştırılarak tedavi edildiğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde oluşturulan yeni alanlarda sokak hayvanlarının aşılama ve kısırlaştırma sonrası tedavileri yapılarak enfeksiyon riski en aza indiriliyor. ‘Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde sahipsiz hayvanlara verilen tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemleri sürüyor. Bu yıl başından itibaren 2 bin hayvanın kısırlaştırılarak tedavi edildiği bakım merkezinde yeni oluşturulan bölümler ile enfeksiyon riski en aza indiriliyor.

1014 günlük tedavinin ardından hayvanların doğal yaşamına bırakıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, “Popülasyon kontrolü için kısırlaştırma işlemi büyük önem arz ediyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimiz tarafından bize getirilen sokak hayvanlarının aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bakım merkezimizde yeni oluşturduğumuz alanlar ile kısırlaştırma sonrası yara tedavileri ve pansumanları yapılıyor. Çip ve kulak küpeleri takılıyor. Tedavi bitip yaralar kapandığında da can dostlarımız ilçe belediyeleri tarafından doğal yaşamına bırakılıyor” dedi.

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