Vakıflar Haftası'nın bu seneki teması: Şefkat ve Merhamet Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Öztürk: "Vakıf kültür mirasını yaşatmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"

Her yıl Türkiye'de 1016 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Vakıflar Haftası", pandemiden dolayı bu sene de sosyal medya ve iletişim araçlarıyla kutlanacak.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, 1016 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Vakıflar Haftası” nedeniyle bir açıklama yaptı. Geçen yıl olduğu gibi Vakıflar Haftası'nın bu sene de sanal ortamda kutlanacağını belirten Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, "Vakıflar Haftamızı pandemiden dolayı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medya ve iletişim araçları vasıtasıyla kutlayacağız. Bu yıl ki vakıf haftamızın teması 'Şefkat ve Merhamet' üzerine olacak. Şefkati ve merhameti hayat düsturu edinmiş karşılık beklemeden iyilik ve hayır yapmada birbiri ile yarış içinde olan ve bu gelenek ve kültürü bizlere miras bırakan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ecdadımızdan bizlere miras kalan vakıf kültür mirasını yaşamak ve yaşatmak, bu mirası gelecek nesillere bırakmak için elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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