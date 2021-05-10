Vakıflar Haftası'nın bu seneki teması: Şefkat ve Merhamet Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Öztürk: "Vakıf kültür mirasını yaşatmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vakıflar Haftası'nın bu seneki teması: Şefkat ve Merhamet Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Öztürk: "Vakıf kültür mirasını yaşatmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"

İHA

Vakıflar Haftası'nın bu seneki teması: Şefkat ve Merhamet Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Öztürk: "Vakıf kültür mirasını yaşatmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"

Her yıl Türkiye'de 1016 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Vakıflar Haftası", pandemiden dolayı bu sene de sosyal medya ve iletişim araçlarıyla kutlanacak.
Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, 1016 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Vakıflar Haftası” nedeniyle bir açıklama yaptı. Geçen yıl olduğu gibi Vakıflar Haftası'nın bu sene de sanal ortamda kutlanacağını belirten Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, "Vakıflar Haftamızı pandemiden dolayı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medya ve iletişim araçları vasıtasıyla kutlayacağız. Bu yıl ki vakıf haftamızın teması 'Şefkat ve Merhamet' üzerine olacak. Şefkati ve merhameti hayat düsturu edinmiş karşılık beklemeden iyilik ve hayır yapmada birbiri ile yarış içinde olan ve bu gelenek ve kültürü bizlere miras bırakan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ecdadımızdan bizlere miras kalan vakıf kültür mirasını yaşamak ve yaşatmak, bu mirası gelecek nesillere bırakmak için elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bacak eşitsizlikleri ve boy uzatma tedavisi
YEREL HABERLER Bacak eşitsizlikleri ve boy uzatma tedavisi
Ramazan sonrası beslenme önerileri Dyt. Elanur Yılmaz Akay: "Uzun süreli açlıktan çıktık, kesinlikle birden bedenimize ve midemize yüklenmeyelim"
YEREL HABERLER Ramazan sonrası beslenme önerileri Dyt. Elanur Yılmaz ...
İnmeyi önlemek için dört altın kural
YEREL HABERLER İnmeyi önlemek için dört altın kural
Tabatabaei: “Popülasyon kontrolü için kısırlaştırma çok önemli" "Bu yıl başından itibaren 2 bin hayvan kısırlaştırılarak tedavi edildi"
YEREL HABERLER Tabatabaei: “Popülasyon kontrolü için kısırlaştırma ...
Atakum'da ‘evde destek’ kayıtları başladı Başkan Cemil Deveci: “Evdeki ihtiyaçlarınızda Atakum Belediyesi yanınızda”
YEREL HABERLER Atakum'da ‘evde destek’ kayıtları başladı Başkan ...
Kadın ve gençlere “Yeni Nesil İçin Girişimcilik” eğitimi
YEREL HABERLER Kadın ve gençlere “Yeni Nesil İçin Girişimcilik” ...
Samsun Valisi Dağlı'dan vatandaşlara çağrı: “Bayramı izole bir şekilde geçirelim" Vali Zülkif Dağlı’dan sağlık personellerinin ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı'dan vatandaşlara çağrı: “Bayramı ...
İlkadım’da ‘Engelli Şarj İstasyonu Projesi’ hayata geçiyor Başkan Demirtaş: “10 Mayıs kutlama günü değil farkındalık günüdür”
YEREL HABERLER İlkadım’da ‘Engelli Şarj İstasyonu Projesi’ hayata ...
Bora: “Bayramda tüm tedbirleri aldık”
YEREL HABERLER Bora: “Bayramda tüm tedbirleri aldık”
19 Mayıs ve Bafra'nın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak
YEREL HABERLER 19 Mayıs ve Bafra'nın 2050 yılına kadar içme suyunu ...
Samsun'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 1 ...
Kaza kurşunu sonucu felç kalan genç, tedavi için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Kaza kurşunu sonucu felç kalan genç, tedavi için ...
İnsülin direnci kilo vermek isteyenleri oldukça zorluyor
YEREL HABERLER İnsülin direnci kilo vermek isteyenleri oldukça ...
Adana'da, Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı
YEREL HABERLER Adana'da, Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı
Meşhur Terme pirincinin ekim çalışmalarına başlandı Samsun’da çeltik hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Meşhur Terme pirincinin ekim çalışmalarına ...
Kalıcı görme kayıplarına dikkat
YEREL HABERLER Kalıcı görme kayıplarına dikkat
1 dakikada 1 tabanca üreterek yıllık 400 bine ulaştı SYS Yönetim Kurulu Başkanı H. Zafer Aral: "12.7 mm’lik ağır makineli tüfek seri üretime geçecek" "Türkiye’nin tabanca ihracatının yüzde 75-85’ini biz yapıyoruz" "Dünyada ABD’ye silah ihraç eden ülkeler arasında 4’üncü markayız"
YEREL HABERLER 1 dakikada 1 tabanca üreterek yıllık 400 bine ...
Eski eşini sokak ortasında döven Zarap'ın duruşması ertelendi
YEREL HABERLER Eski eşini sokak ortasında döven Zarap'ın duruşması ...
Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı
YEREL HABERLER Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı
Samsunspor otobüsüne Adana'da taşlı saldırı
YEREL HABERLER Samsunspor otobüsüne Adana'da taşlı saldırı
Yataktan düşen yaşlı adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yataktan düşen yaşlı adam ağır yaralandı
Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
YEREL HABERLER Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Şehit annesi Bedriye Hamlı: "Anneler Günü beni çok üzüyor" 85 yaşındaki anne, 'Anneler Günü'nü şehit oğlunun mezarında geçirdi
YEREL HABERLER Şehit annesi Bedriye Hamlı: "Anneler Günü beni çok ...