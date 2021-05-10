Fakülte inşaatından düşen işçi hastanelik oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da fakülte inşaatında çalışırken düşen bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Veteriner Fakültesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fakülte inşaatının ikinci katındaki iskelede cam takan Fatih İ., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten inşaatın iç kısmına düştü. Yaralanan Fatih İ., OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.