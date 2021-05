Sokak canlılarına ‘tam kapanma’ desteği

Atakum Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarının en çok etkilenenlerinden olan sokak canlıları için harekete geçti. Belediye ekipleri, tam kapanma sürecinde aç ve susuz kalma riskiyle karşılaşabilecek sokak canlıları için rutin olarak yaptığı mama desteğini artırdı.

Atakum Belediyesi, pandemi nedeniyle tüm Türkiye’de uygulanan tam kapanma sürecinde zor durumda kalan sokak hayvanları için uygulanan mama ve su desteğini artırdı. Kent genelinde sokak hayvanları için uyguladığı rutin çalışmalarını tam kapanma döneminde sıklaştıran Atakum Belediyesi’ne bağlı Sokak Canlıları Ekipleri patili dostların beslenme noktalarını her gün tek tek dolaşarak mama ve su takviyesi yapıyor.



Atakum’un tüm mamamatikleri bu haritada

Kent genelinde rutin bir programla sokak hayvanlarına mama ve su desteği sağlayan Atakum Belediyesi, tam kapanma döneminde daha yoğun besleme çalışması gerçekleştiriyor. İşletmelerin kapalı olması ve insanların sokakları terk etmesi nedeniyle açlıkla karşı karşıya kalabilecek sokak hayvanları için destek olmak isteyen hayvansever ise Atakum Belediyesi’nin hazırladığı mama haritasına “https://bit.ly/atakumcandostlar” bağlantısından evlerine yürüme mesafesindeki mama odaklarına ulaşabiliyor. Hasta, yaralı veya aç can dostlar içinse Atakum Belediyesi Çözüm Merkezi’ne 444 40 55 numaralı telefondan bildirim yapılabiliyor.



Hayati öneme sahip destek

Tam kapanma döneminde temel ihtiyaçlarını almak için sokağa çıkan vatandaşların mamatiklere mama ve su desteği yaparak uygulamaya destek olabileceğini belirten Sokak Canlıları Ekipleri, “Havaların ısındığı günlerde mama ve su desteğinin can dostları için hayati bir öneme sahip. Ancak mama ve su dışında yemek atıklarının mamamatiklere konulmaması gerekiyor; tersi bir durumda can dostlarının sağlığı bozulabilir. Kolay bozulabilecek yemek atıkları hem sokak hayvanlarının sağlıklarını tehdit ediyor hem de bunların mamatiklerden temizlenmesi uzun sürüyor. Hayvanseverlerin bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

