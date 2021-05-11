Alerjik nezle ile Kovid-19 karıştırılabiliyor

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, “Alerjik rinit (nezle) her mevsimde ve coğrafi koşulda görülebilen yaş, cinsiyet, sosyoekonomik koşul farkı gözetmeyen, belirtileri nedeniyle Kovid19 ve diğer viral üst solunum yolları enfeksiyonları ile karıştırılabilen hastalıkların başında gelir” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, Kovit19 salgın sürecinde belirtilerin Kovid19 belirtileri ile karıştırılmasına dair bilgiler verdi. Opr. Dr. Yusuf Şentük, “Polenler bahar aylarında atmosfere yayılarak ağız, burun, göz ve akciğerlerimize kadar kolayca ulaşırlar. Özellikle rüzgarlı havalardan sonra polenler havaya daha çok dağıldığı için alerjik şikayetler artar. Alerjik rinit alerjik hastalıkların yaklaşık yüzde 40’ını oluşturur. Binaların dış yüzeyi statik elektrik yükü nedeniyle polenleri çeker, bu yüzden yüksek binalar ile çevrili yaşam alanlarında hastalığa maruz kalma ve belirtiler yoğunlaşarak artar. Buna karşılık deniz kenarlarında polen çok az bulunduğundan alerjik rinit belirtileri hafifler. Solunum yoluyla alınan alerjenlerin en sık ve kolay ulaştığı organlar burun, gözler ve akciğerlerdir. Bunun sonucunda alerjik rinit, konjonktivit ve astım gibi alerjik hastalıklar meydana gelir” diye konuştu.



Alerjik rinit ve Kovit19 belirtileri

Alerjik rinitte burunda tıkanıklık, akıntı, hapşırık, geniz akıntısı, burun kaşıntısı, gözlerde yaşarma, kaşıntı ve kızarıklık oluşabilir iken akciğerde ise sekresyon artışı, öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığı gibi belirtiler olduğunu ifade eden Opr. Dr. Yusuf Şentürk, “Bu belirtiler Kovid19 başta olmak üzere viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında da görülebileceğinden alerjik rinit ile karıştırılabilir. Kovid19'da ise boğaz ağrısı, kuru öksürük, titreme, halsizlik, kas ve eklem ağrısı, tatkoku kaybı ve özellikle yüksek ateş olurken, bazen burun tıkanıklığı ve akıntı oluşabilir. Ancak alerjik rinitteki gibi hapşırık ve burun kaşıntısı olmaz, ayrıca alerjik rinitte ateş gözlenmez. Alerjik rinitte alerji testleri yapılarak alerjenin belirlenmesi önemlidir. Kovid19 ise nazofarengeal sürüntü testi ile tanılanır” şeklinde konuştu.



Alerjik rinitte tedavi ve korunma yolları

Hastalığın tedavi ve korunma yollarından da bahseden Dr. Şentürk, şunları söyledi:

“Temel yöntem tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi alerjenden uzak durmaktır. Bunun için de öncelikle alerjiye neden olan maddelerin belirlenmesi gerekir. Alerjenlerle teması kesmenin mümkün olmadığı durumlarda ki genellikle olmaz ilaç tedavileri ile hastalık kontrol altına alınabilir. Sigara içmeyin ve yanınızda kesinlikle içirmeyin. Tozlu ve polenli ortamlarda bulunmayın, eğer bulunmak zorundaysanız mutlaka maske kullanın. Polenlerin uçuştuğu mevsimlerde ev ve işyerinizde kapı ve pencerelerinizi kapalı tutun. Rüzgarlı havalarda evde kalmaya çalışın. Burnun delikleri ve göz çevresine ince bir tabaka şeklinde vazelin sürün. Polenler vazeline yapışır ve böylece vücuda girişleri engellenebilir. Yağmurlu havalarda üzerinize polen de yağdığından vakit geçirmeden evde duş alın. Klimalarda kullanılan filtreleri her ay değiştirin, alerjenleri tutan özel filtreler kullanın. Beden temizliğinize dikkat edin, düzenli olarak el ve yüzünüzü yıkayın. Polen mevsiminde giysilerinizi açık havada kurutmayın. Polen mevsiminde arabada seyahat ederken pencereleri kapalı tutun.”

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