Subasar ormanında düğün organizasyonu tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Subasar ormanında düğün organizasyonu tepkisi

DHA

Subasar ormanında düğün organizasyonu tepkisi


Tayfur KARAOğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN´un Ondokuzmayıs ilçesinde yer alan, Türkiye'deki nadir subasar ormanlarından, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Galeriç Ormanı'nda firma tarafından sosyal medyada paylaşılan organizasyon hazırlıkları görüntüleri, doğaseverlerin tepkisini çekti. Belediye ekiplerinin uyarısı üzerine firma yetkilileri, sosyal medya paylaşımlarını kaldırırken, Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ, "35´ten fazla kuş çeşidinin olduğu bir alanın bu şekilde rahatsız edilmesi, doğal yaşamın bitirilmesi, hakikatten akıl alır gibi değil" dedi. 
Ondokuzmayıs ilçesinde yer alan, Türkiye'deki nadir subasar ormanlarından, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Galeriç Ormanı, bu yıl kuraklık nedeniyle susuz kaldı. Biyolojik çeşitlilik bakımından zengin olan ve 35 ötücü kuş türünün kuluçkaya yattığı ormanlık alan, firma tarafından düğün organizasyonlarında kullanılmak üzere süslendi. Sosyal medyada paylaşılan orman içindeki organizasyon hazırlık görüntüleri, doğaseverlerin tepkisini çekti. Tepkiler üzerine devreye giren Samsun Büyükşehir Belediyesi, firmaya uyarı gönderdi. Uyarılar üzerine organizasyon firması, orman içindeki süslemeleri ve sosyal medya paylaşımlarını kaldırdı. Firmaya sadece düğün fotoğrafları çekimi yapılması koşuluyla izin verildiği öğrenildi.
'YARIM METRE SU OLMALIYDI'
Galeriç subasar ormanlarının, Türkiye'nin sayılı güzide yerlerinden biri olduğunu söyleyen kuş fotoğrafçısı Hasan Aktürk, "Burası yaklaşık 1000 yılda bir oluşabilecek cennet köşesi. Normalde bu mevsimlerde yarım metreye kadar su olması ve nilüfer çiçekleriyle donanmış olması gerekirdi. Subasar ormanlarının özelliği de zaten budur. Buraya ilk önce bir kulübe ardından da yürüyüş yolu yapıldı. Bir şeyler yapıldıkça burası kuraklaştı. Burada normalde diğer fotoğrafçılarla beraber çok güzel fotoğraflar çekiyorduk. Burası aynı zamanda Alaca ve Keçeli baykuşlar başta olmak üzere 35'ten fazla kuş çeşidinin evi konumundadır; fakat şu an burada büyük bir kuraklık mevcut. Eğer bu kuraklık doğa tarafından karşımıza çıkıyorsa yetkililerin bu sorunun çözümüne ilişkin bir şeyler yapması gerekiyor. Buranın eski haline gelmesi için uğraşmaları lazım" dedi.
'BURASI DÜĞÜN YAPILACAK YER DEĞİL'
Bölgedeki kuraklığın çözülmesi gerekirken, organizasyonlara bırakılmasının büyük hata olduğunu söyleyen Aktürk, "Burada düğün organizasyonları yapılmaya başlanıyor. Burası bu tarz şeyler için kullanılabilecek bir yer değildir. Burada onlarca ağacı ben yerde görüyorum. Bir şekilde kesilmiş, kırılmış ve yere düşmüşler. Bunlar bizim ciğerlerimiz ve şehrimizin doğal güzellikleri. Kuraklık içinde bir yerle karşı karşıyayız. Cennet köşemizin geldiği hal bu şekilde. Acilen çözüm bulunması lazım. Burada düğün salonu istemiyoruz" diye konuştu.
'35'TEN FAZLA KUŞ ÇEŞİDİ RAHATSIZ EDİLECEK'
Alanda yapılan çalışmaların hukuka ve akla aykırı olduğunu belirten Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ ise şunları söyledi: 
"Kızılırmak Deltası RAMSAR Sözleşmesi ile koruma altına alınan bir alan. Söz konusu düğün organizasyonu ormanın içinde yapılmaması gerekiyor. Para kazanma ve ticarete açma düşüncesi maalesef Türkiye´nin en nadir yerlerinden olan ve korunması gereken alanı ticari faaliyete açmak akıl alır gibi değil. Ben yıllarca doğa fotoğrafçılığı, kuş fotoğrafçılığı yapmış birisiyim şu an bu alana fotoğrafçıların araba ile girmesi dahi yasak. Doğayı koruyan kişilerin bile araba ile girmesinin engellendiği bir yere ticari faaliyet yürütecek tesis açılması ve bu tesis için bugün yarın mutlaka altyapı çalışmalarının da götürülmesi gerekiyor. Türkiye´deki düğün organizasyonlarının gecenin bir yarısı havai fişeklerle yapıldığını biliyoruz. 35´ten fazla kuş çeşidinin olduğu bir alanın bu şekilde rahatsız edilmesi doğal yaşamın bitirilmesi hakikatten akıl alır gibi değil. Şu an Galeriç ormanlarında su yok. Bizim nisan ayında kasık çizmesiyle bile yürümekte zorlandığımız alanda şu an 1 damla su yok. Bu suyun olmaması, sadece kuraklıkla mı izah edilebilir ya da orada yapılan çalışmalarla mı izah edilebilir, sorulması gerekiyor." 
GALERİÇ ORMANI
56 bin hektar alanı kapsayan ve 359 kuş türünün bulunduğu Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanı, Türkiye'nin nadir subasar ormanları arasında yer alıyor. Biyolojik çeşitlilik bakımından zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatıyor. Bölgenin doğal hayat açısından en dikkat çeken alanı ise ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döken ormanlarıdır. Bu ormanlar, parçalanırken, Yörükler beldesi kuzeyinde kalan Galeriç Ormanı, bütünlüğünü korumakta. Kızılırmak Deltası, barındırdığı kuş varlığı açısından büyük öneme sahip. DHA-Genel Türkiye-Samsun / 19Mayıs Tayfur KARA, Oğuzhan UYSAL
2021-05-11 13:13:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atakum Belediyesi’nden Türkiye’nin en büyük dijital gençlik forumu
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden Türkiye’nin en büyük dijital ...
İş stresini yenmenin yolları İş stresini yenmek için hayır demeyi öğrenin
YEREL HABERLER İş stresini yenmenin yolları İş stresini yenmek için ...
Kaçak etil alkol ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak etil alkol ele geçirildi: 1 gözaltı
Genç kıza sosyal medyadan kabusu yaşattı
YEREL HABERLER Genç kıza sosyal medyadan kabusu yaşattı
Konutta yüksek faiz durgunluğu, arsada pandemi hareketliliği
YEREL HABERLER Konutta yüksek faiz durgunluğu, arsada pandemi ...
Alerjik nezle ile Kovid-19 karıştırılabiliyor
YEREL HABERLER Alerjik nezle ile Kovid-19 karıştırılabiliyor
Yoldan çıkan cip duraktaki iki taksiye çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan cip duraktaki iki taksiye çarptı: 1 ...
Samsun Valisi Dağlı: “Vaka sayısında 47. sıraya inmeyi başardık ama asla yeterli değil” "Ramazan Bayramı'na denk gelen, tam kapanmanın son haftası en önemli sınavımız olacak"
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı: “Vaka sayısında 47. sıraya ...
Samsun'da iki taksi çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da iki taksi çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs hakkında mahkeme karar verecek
YEREL HABERLER Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs ...
Sokak canlılarına ‘tam kapanma’ desteği
YEREL HABERLER Sokak canlılarına ‘tam kapanma’ desteği
ATM'den çektiği emekli maaşı saniyeler içinde çalındı
YEREL HABERLER ATM'den çektiği emekli maaşı saniyeler içinde çalındı
Fakülte inşaatından düşen işçi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Fakülte inşaatından düşen işçi hastanelik oldu
Vakıflar Haftası'nın bu seneki teması: Şefkat ve Merhamet Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Öztürk: "Vakıf kültür mirasını yaşatmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"
YEREL HABERLER Vakıflar Haftası'nın bu seneki teması: Şefkat ve ...
Bacak eşitsizlikleri ve boy uzatma tedavisi
YEREL HABERLER Bacak eşitsizlikleri ve boy uzatma tedavisi
Ramazan sonrası beslenme önerileri Dyt. Elanur Yılmaz Akay: "Uzun süreli açlıktan çıktık, kesinlikle birden bedenimize ve midemize yüklenmeyelim"
YEREL HABERLER Ramazan sonrası beslenme önerileri Dyt. Elanur Yılmaz ...
İnmeyi önlemek için dört altın kural
YEREL HABERLER İnmeyi önlemek için dört altın kural
Tabatabaei: “Popülasyon kontrolü için kısırlaştırma çok önemli" "Bu yıl başından itibaren 2 bin hayvan kısırlaştırılarak tedavi edildi"
YEREL HABERLER Tabatabaei: “Popülasyon kontrolü için kısırlaştırma ...
Atakum'da ‘evde destek’ kayıtları başladı Başkan Cemil Deveci: “Evdeki ihtiyaçlarınızda Atakum Belediyesi yanınızda”
YEREL HABERLER Atakum'da ‘evde destek’ kayıtları başladı Başkan ...
Kadın ve gençlere “Yeni Nesil İçin Girişimcilik” eğitimi
YEREL HABERLER Kadın ve gençlere “Yeni Nesil İçin Girişimcilik” ...
Samsun Valisi Dağlı'dan vatandaşlara çağrı: “Bayramı izole bir şekilde geçirelim" Vali Zülkif Dağlı’dan sağlık personellerinin ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı'dan vatandaşlara çağrı: “Bayramı ...
İlkadım’da ‘Engelli Şarj İstasyonu Projesi’ hayata geçiyor Başkan Demirtaş: “10 Mayıs kutlama günü değil farkındalık günüdür”
YEREL HABERLER İlkadım’da ‘Engelli Şarj İstasyonu Projesi’ hayata ...
Bora: “Bayramda tüm tedbirleri aldık”
YEREL HABERLER Bora: “Bayramda tüm tedbirleri aldık”
19 Mayıs ve Bafra'nın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak
YEREL HABERLER 19 Mayıs ve Bafra'nın 2050 yılına kadar içme suyunu ...