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Samsun’da ilk kez 2 ilçe ‘turuncu’ oldu Alaçam ve Vezirköprü turuncuya geçiş yapan Samsun’un ilk ilçeleri oldu Oruç: “Bizim için önemli bir moral kaynağı olan Alaçam (Yüz binde 79,6) ve Vezirköprü (Yüz binde 82,7) ilçelerimizi tebrik ediyorum”

İHA

Samsun’da ilk kez 2 ilçe ‘turuncu’ oldu Alaçam ve Vezirköprü turuncuya geçiş yapan Samsun’un ilk ilçeleri oldu Oruç: “Bizim için önemli bir moral kaynağı olan Alaçam (Yüz binde 79,6) ve Vezirköprü (Yüz binde 82,7) ilçelerimizi tebrik ediyorum”

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Uzun zaman sonra ilk kez iki ilçemiz, yüz binde 100’ün altına düştü ve kırmızıdan turuncuya geçiş yapan Samsun’un ilk ilçeleri oldu. Bu başarıyı gösterip, ilimizin mavi renge yolculuğunda bizim için önemli bir moral kaynağı olan Alaçam (Yüz binde 79,6) ve Vezirköprü (Yüz binde 82,7) ilçelerimiz tebrik ediyorum” dedi.
Pandeminin ildeki genel seyri ve ilçelerdeki vaka sayılarının son durumu hakkında bilgi veren Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, yaklaşan bayram öncesi uyarılarda bulunarak, “İlimizde Samsun Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen pandemi mücadelesinde, tam kapanmanın etkisi, etkin denetim süreci ve halkımızın önlemlere uyumu sayesinde vaka sayımızdaki azalış süreci bu hafta da devam etti. Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre 17 Mayıs haftasında ilimizdeki vaka sayısı yüzde 29,4 oranında azaldı ve haftalardır süren mücadelenin sonunda yüz binde 678’den yüz binde 189’a kadar geriledik. Bu gerilemenin sonucunda uzun zaman sonra ilk kez iki ilçemiz, yüz binde 100’ün altına düştü ve kırmızıdan turuncuya geçiş yapan Samsun’un ilk ilçeleri oldu. Bu başarıyı gösterip, ilimizin mavi renge yolculuğunda bizim için önemli bir moral kaynağı olan Alaçam (Yüz binde 79,6) ve Vezirköprü (Yüz binde 82,7) ilçelerimiz tebrik ediyorum. Bu iki ilçemizden gelen güzel haberlere rağmen ilimizin verilerini değerlendirdiğimizde halen 3 ilçemizde vaka artışının devam ettiğini, 10 ilçemizde vaka yayılım hızının il ortalamasının üzerinde olduğunu, haftalardır ilimizde birinci sırada olan Terme ilçemizde, bu hafta kısmi bir azalma olsa da tam kapanmaya rağmen istenen düzeyde bir düşüş sağlanamadığını görüyoruz” diye konuştu.

“Bazı ilçelerimiz dalgalanmalar yaşıyor”
Oruç açıklamasına şöyle devam etti: “İl genelinde elde edilen güçlü düşüş tablosuna rağmen, halen ilçelerimiz özelinde bazı dalgalanmalar yaşıyor, il dışı temas oranı yüksek Terme, Salıpazarı, Ayvacık gibi ilçelerimizde bu kısmi dalgalanmanın önüne istediğimiz oranda geçemiyoruz. Bu durum da aynı hafta içinde bir ilçemizde vaka sayılarında yüzde 57 düşüş yaşanırken, bir başka ilçemizde yüzde 137 oranında artış tablosu gözükmesine ya da bir ilçemizde il ortalamasının yüzde 50 altında vaka yayılım hızı görülürken, bir diğer ilçemizde il ortalamasının neredeyse 3 katı vaka yayılım hızı tespit edilmesine neden oluyor. Samsun’un tüm ilçeleri bir zincirin parçaları gibi birbirine bağlı. Bir ilçemizde yaşanan vaka artışı çok kısa sürede, hızla diğer ilçelerimize de yansıyabiliyor. Maalesef bir haftalık rehavet ya da önlemlere uymama bile, il genelinde bir artışa neden olmasa da, ilçe bazında vaka sayımızı etkiliyor. Bu dönemsel hızlı yayılımlarda Kovid19’un bize karşı kullandığı en güçlü silah da her zaman olduğu gibi sevdiklerimize karşı duyduğumuz özlem oluyor. Özellikle Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerimizde yaşanan son dönemdeki artışın, il dışı akraba ziyareti kaynaklı olması bunu bize bir kez daha gösteriyor.”

“Çaydan geçip derede boğulmayalım”
Bayramlaşmaların telefonla yapılması çağrısında bulanan Oruç, “Kovid19 bizi bu bayram, bir kez daha sevdiklerimize karşı duyduğumuz özlemle sınamak istiyor ve en zorlu sınavı vereceğimiz Ramazan Bayramı’na da sayılı gün kaldı. Lütfen bu sınavı kaybetmeyelim. Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğimiz mücadelede, çaydan geçip derede boğulmayalım. Özellikle bayramda çok daha dikkatli olalım. İl dışından gelen akrabalarımızla en azından bir hafta yüz yüze görüşmeyelim. Mümkünse bayramlaşmalarımızı telefonla yapalım. Bir araya gelmeyelim. Geleceksek de mutlaka maske, mesafe kurallarına dikkat edelim. Dikkat edelim ki, okullarımız; işyerlerimiz yeniden açılsın, hastanelerimizdeki yük daha da azalsın, esnafımızın, öğrencilerimizin, halkımızın fedakârlığı boşa gitmesin. İl olarak zoru başardık, vaka sayılarımızı düşürdük. Biraz daha gayret gösterelim ve vaka sayılarımızdaki düşüşü kalıcı hale getirelim. Kırmızıdan kurtulan ilçe sayımızı artıralım. Maviye olan yolcuğumuzu güçlendirelim. Ramazan Bayramı’nda bu zorlu mücadeleyi Kovid19’un kazanmasına izin vermeyelim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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