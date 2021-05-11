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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özdemir: "Bu bayram evde kalalım"

İHA

Başkan Özdemir: "Bu bayram evde kalalım"

Ramazan Bayramı dolayısıyla gerekli tedbir alındığını bildiren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir vatandaşların da gerekli önlemlere dikkat etmesini isteyerek, "Bu bayram evde kalalım. Bayram boyunca tedbirler kapsamında belirtilen zorunlu haller dışında sokağa çıkmayalım” dedi.
Havza Belediyesi yaptığı çalışmalarla bayrama hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mezarlıkta ot biçme ve temizlik çalışması yaptı. Vatandaşın rahat bir bayram geçirebilmesi zabıta ve temizlik işleri müdürlükleri başta olmak üzere ilgili birimlerde bayram öncesi ve sonrası için gerekli görevlendirmeler yapıldı.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Halkımızın evde rahat bir bayram geçirmesi için çalışmaktayız. Tüm birimlerimiz bayram boyunca görevinin başında olacak. Öncelikli hedefimiz halkımızın rahat bir bayram geçirmesini sağlamak. Bunun için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
Başkan Özdemir, “Hazırlıklar kapsamında ilçe geneli, parklar, bahçeler, ilçe mezarlığı ile şehitliklerin temizlendi ve zabıta ekiplerince denetimlerin artırıldı. Son günlerini yaşadığımız mübarek Ramazan ayının üzüntüsünü yaşarken yeni bir bayrama kavuşmanın da buruk sevinci var içimizde. Bu sene daha dün dediğimiz bayramlar için eski bayramlar demenin hüznü var içimizde” şeklinde konuştu.
Özdemir, “İnşallah en kısa sürede bu belayı başımızdan def eder yine kucaklaşarak bayramlaştığımız bayramlara hep birlikte ulaşacağız. Bunun için bu bayram evde kalalım. Bayram boyunca tedbirler kapsamında belirtilen zorunlu haller dışında sokağa çıkmayalım. Havzalı hemşerilerimin ve tüm ülkemizin Ramazan Bayramını kutlarım” ifadelerini kullandı.

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