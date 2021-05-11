Otomobil 6 metre yükseklikten araziye uçtu: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak 6 metre yükseklikten araziye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun Sinop Karayolu 55. kilometresi Karaköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah G. idaresindeki 55 NU 927 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki bariyer başlangıcından yoldan çıkarak taş duvar üzerinde yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra 6 metre yüksekliğindeki duvardan araziye uçtu. Kazada yaralanan araç sürücüsü Abdullah G. 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.