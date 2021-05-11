Jandarmadan ‘kenevir’ baskını

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Samsun’da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 21 kök kenevir ele geçirildi.

Olay, Çarşamba ilçesi Koldere Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve KOM Şube ile birlikte yapılan müşterek çalışma sonucunda; Koldere Mahallesi'nde ikamet eden R.K.(23) ve A.K.(70) isimli şahısların kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı alınması üzerine şahısların evinde, eklentilerinde ve bahçesinde arama yapıldı. Yapılan aramada evin bahçesinde bulunan sera içerisinde 1 adet saksı, 2 adet naylon poşet ve toprağa ekili vaziyette 21 kök kenevir bitkisi olduğu ve yine evin içerisinde ruhsatsız av tüfeği ve faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili R.K. ve A.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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