Başkan Kılıç: "İnşallah korona gölgesinde evlerimizde yaşadığımız son bayram olur" Bafra'da bayram hazırlığı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ramazan Bayramı öncesi ilçemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz birçok alanda çalışmalar gerçekleştiriyor ve bizler de yerinde takip ediyoruz. İnşallah Kovid19 gölgesinde evlerimizde yaşadığımız son bayram olur" dedi.

Bafra Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde çok yönlü temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Kısıtlama kapsamı içinde de olsa ilçede bayram havasının tam olarak yaşanması için gayret gösteren Bafra Belediyesi birimleri çalışmalarına devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin cadde ve sokaklarında yıkama ve temizlik çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mezarlıklarda yabani ot temizliği, çim biçme ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak bayrama hazır hale getirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki sosyal alanlar ve parklarda bakım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.



"Lütfen dikkat edelim, korona virüsü geçmiş değil"

İlçedeki bayram hazırlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “11 Ayın sultanı mübarek Ramazan ayını geride bırakmak üzereyiz. Kovid19 tedbirlerine istinaden kısıtlama kapsamında yaşayacağımız Ramazan Bayramı öncesi ilçemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz birçok alanda çalışmalar gerçekleştiriyor ve bizler de yerinde takip ediyoruz. İnşallah Kovid19 gölgesinde evlerimizde yaşadığımız son bayram olur. Bu salgına karşı kısıtlamalar ile birlikte iyi bir ivme yakaladık. Lütfen dikkat edelim, korona virüsü geçmiş değil, mümkün mertebe evlerimizde kalalım, dışarıya çıkmayalım ve bizlerin sağlığı için bu dönemde alınan kararlara uyalım. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.