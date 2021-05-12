Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

Oğuzhan UYSAL/ SAMSUN, (DHA) - SAMSUN´da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun karşısına geçen Fahrettin C.´ye çarptı. Yayanın ağır yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, dün Terme ilçesi Saray Caddesi'nde meydana geldi. 55 AFK 217 plakalı sürücüsü Asiye A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak karşıdan karşıya geçen Fahrettin C.'ye, ardından beton duvara çarparak durdu. Fahrettin C. çarpmanın etkisiyle havalanarak yol kenarındaki bahçeye düştü. Araç içinde sıkışan sürücü, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kazada otomobildeki 4 çocuk ise hafif yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan yaya Fahrettin C. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Fahrettin C.'nin tedavisi sürüyor. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL
2021-05-12 10:48:06
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