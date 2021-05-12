Şehitlerine koştular Şehitlerine dua ettiler

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Samsun’un Bafra ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyareti yapan aileler, bayram sevinçlerini şehitleriyle paylaştılar.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri Ramazan Bayramı öncesi şehitliği ziyaret ettiler. Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, Kur'anı Kerim okuyup, dua ettiler.

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