Şehit oğlunun kabrine giden anne: Sen soğuğu değil, sıcağı severdin



Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL, (DHA)SAMSUN'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü kovalarken motosikletten düşen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan yunus polisi Adem Keskin´in (33) ailesi, evlatları olmadan geçecek ilk Ramazan Bayramı'nın hüznünü yaşıyor. Polis şehitliğinde oğlunun mezar taşına dokunan Ayşe Keskin, "Oğlum sen soğuğu değil sıcağı severdin. Kuzum benim" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, 8 Ağustos 2020'de Atakum ilçesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekibinin denetimi sırasında, bir otomobil sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücüyü yakalamak için takibe başlayan yunus polisi Adem Keskin, motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, metrelerce sürüklenen Keskin ise ağır yaralandı. Keskin, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bekar olan Keskin'in acı haberi, ailesi ve görev arkadaşlarını hüzne boğdu. Adem Keskin, daha önce yapılan bir uygulamada yine 'dur' ihtarına uymayıp kaçan bir sürücüyü, kaza yaparak alev alan aracından kurtarmıştı.

`KUZUM BENİM´

Keskin ailesi evlatları olmadan geçecek ilk Ramazan Bayramı'nın hüznünü yaşıyor. Şehit Keskin'in ailesi ve mesai arkadaşları, Samsun Kıranköy Mezarlığı'ndaki 'Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehidin 1,5 yaşındaki yeğeni Yağız Ali Olgun dayısının mezar taşını öptü. Ziyarette duaların ardından oğlunun mezar taşına dokunan annesi Ayşe Keskin, "Oğlum sen soğuğu değil, sıcağı severdin. Kuzum benim" diyerek gözyaşı döktü. DHA-Genel Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL

2021-05-12 12:27:27



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