Lösemili çocuklara çifte bayram yaşattılar

Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği’nin (LÖSAM) başlattığı destek etkinliğine İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da katılarak bayram öncesi lösemili çocukların yüzlerini güldürdü.

Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği’nde kalan çocuklar bayram öncesi oyuncaklarla sevindirildi. Çocukların sahip olmak istedikleri oyuncaklar önceden belirlenerek korona virüs tedbirleri eşliğinde istedikleri oyuncaklara sahip olan miniklerin yüzlerindeki sevinç herkesi mutlu etti.



“Eğlenceli anılar biriktirmelerine vesile oluyoruz”

Lösemili çocukları tedavi sürecindeki zorluklardan bir an olsun uzaklaşmalarını hedeflediklerini söyleyen LÖSAM Yönetim Kurul Üyesi Müjgan Yüce, “Lösemili çocuklar küçük bedenlerine rağmen çok ağır tedaviler almak durumunda kalıyorlar. Bu tedaviler ister istemez psikolojilerini olumsuz yönde etkiliyor. Çocuklarımızın hastanenin acı yönlerinden ve mutsuz oldukları o anlardan uzaklaştıracak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu gün burada çocuklarımıza Ramazan Bayramı öncesi bir sürpriz yaparak tedavilerinin zorlu süreçlerinde eğlenceli anılar biriktirmelerine vesile olmak istedik. Onların yüzlerindeki gülümseme her şeye değiyor. Minik yüreklere dokunmak adına yapmış olduğumuz bu etkinliğe katkı ve destek veren, bizleri yalnız bırakmayan İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



“Yüzlerindeki gülümse her şeye değer”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise “Çocuklarımız alıştıkları bayram coşkusunu bu bayram daha az yaşayabilecekler. Bu sebeple biz de bayram öncesi Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği’nin başlatmış olduğu kampanya destek vererek onların yüzlerini bir nebze olsun güldürmek istedik. Kendilerine hazırlanan giysi, oyuncak ve gıda paketinde oluşan hediyeleri ulaştırdık. İnşallah çok daha sağlıklı günlerde birlikte olacağız. Bu bayram biraz sıkılacağız ama inşallah daha nice coşku dolu bayram sevinçlerini hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

