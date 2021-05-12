SYDV Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı

Samsun Bafra Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı boyunca nakdi ve gıda yardımı yaptı.

Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında 163 haneye 163 bin TL, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 1973 haneye 2 milyon 170 bin 300 TL, nakdi olarak da 1659 haneye 589 bin 675 TL destekte bulundu. 21 merkez mahalle 2 bin 620 hane ve 39 kırsal mahallede 1497 haneye 102 bin 52 kilogram patates, 52 bin 580 kilogram da soğan dağıtımı yapıldı. Bin aileye de gıda yardımında bulunuldu.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Yardımlaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerine şahit olduğumuz Ramazan ayında devlet, belediye, sivil toplum örgütleri ve hayırseverler vatandaşın yanında olduğunu gösterdi. Özellikle pandemi sürecinde gerek Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla gerekse Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanları ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları giderilmeye çalışıldı. Hayırseverlere, Vefa Sosyal Destek personeline, sivil toplum örgütlerine ve gönüllü çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

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