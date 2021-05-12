Samsun'da 18 yaşındaki genç pencere kenarında intihara kalkıştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bunalıma giren 18 yaşındaki genç birinci kattaki evlerinin pencere kenarına çıkarak intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 18 yaşındaki B.B. evlerinin birinci katındaki pencerenin kenarına çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine polis. ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Israrla polisin gelmesini isteyen B.B. polis olay yerine gelince bulunduğu yerden aşağı indi. B.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.