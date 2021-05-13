Samsun'da bayram namazı korona virüs tedbirleriyle kılındı

Samsun'da bayram namazı korona virüs gölgesinde fiziksel mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde kılındı. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasında bayram namazı kıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Pandemi tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra Ramazan Bayramı namazı camilerde fiziksel mesafe ve maske kuralları çerçevesinde kılındı. Samsun'da ise İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami'de hareketlilik erken saatlerde başladı. Caminin içerisi kısa sürede doldu. Diğer vatandaşlar kendi evlerinden getirdikleri seccadeler ile cami bahçesinde saf tuttu. Seccadelerini cami avlularına seren vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Kurallara uyularak namaz kılındığını ifade eden bir vatandaş, "Bu sene de böyle oldu. Allah'ım kısa zamanda bu illeti, hastalığı def eder. İnşallah sabır ile metanet ile uygulamaya uyduk. Namazımızı kıldık. Şimdi evlerimize gidiyoruz. Bu 4 günlük süreci de evlerimizde geçireceğiz. Ondan sonra da hayırlısı Allah'tan" dedi.

Diğer bir vatandaş ise kısıtlamada bayram namazı kılmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Kısıtlamaya rağmen çok duyguluyum. İnşallah bir dahaki bayramda kısıtlamalar kalkmış olur. Biz de rahatlamış oluruz. Gerçekten namaza geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

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