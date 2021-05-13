Samsun'da sosyal mesafeli bayram namazı

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tayfur KARA- Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, Bayram namazı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak kılındı.

Kentte halk, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak bayram namazı için camilere gitti. Önceki yıllara kıyasla cemaatin daha az katılım gösterdiği görülen namazda, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuldu. DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARAOğuzhan UYSAL

2021-05-13 09:12:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.