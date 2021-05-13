Oksijen tüpü patladı, hasta taşıma görevlisi yaralandı

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Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da bir hastanede bilinmeyen nedenle oksijen tüpünün patlaması sonucu hasta taşıma görevlisi E.Ç. (27) yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında İlkadım ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde meydana geldi. Hasta taşıma görevlisi E.Ç., iddiaya göre acil serviste bulunan oksijen tüplerini kontrol ederken, biri bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonucu vücudunda 2'nci derece yanık oluşan E.Ç. tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL

2021-05-13 14:37:29



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