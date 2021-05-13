Hastanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı

Samsun'da bir hastane personeli başka bir odadan getirdiği oksijen tüpünü yerine takarken elinde patladı. Olayda hastane personeli yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Çakır (27) görev yaptığı hastanenin acil kısmında bulunan kırmızı alandaki oksijen tüpünü sarı alandaki bir odaya taşıdı. Bu sırada tüpü yerine takmak isteyen Çakır'ın elinde oksijen tüpü patladı. Patlama sonucu yüzünün ve vücudunun belli bölgelerinde yanıklar oluşan Erhan Çakır hemen tedavi altına alındı. Patlamanın ardından olay yerine olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Erhan Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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