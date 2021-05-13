İlkadım'da bayram temizliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım'da bayram temizliği

İHA

İlkadım'da bayram temizliği

Sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü çalışmalarına bayramda da ara vermeden devam ediyor.
İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek ekipleri başta olmak üzere, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ramazan boyunca yürütülen temizlik çalışmaları ile şehri bayrama hazırlayan ekipler, bayram süresince de yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Gece gündüz aralıksız çalışan belediye ekipleri 10 çöp aracı, 10 yıkama aracı, 2 açık kasalı damperli araç, 2 çöp taksi ve 2 süpürge aracı 250 personel İlkadım’da bayram boyunca girilmedik cadde ve sokak bırakmayacak.

“Bayram boyunca çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz”
Şehir temizliğiyle ilgili süreci yakından takip ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Gündüz nüfusu gece nüfusunun iki katı olan bir şehirde temizlik hizmetini yürütüyoruz. Temiz İlkadım sloganına yakışır çalışmalar yürütmek için gecegündüz çalışıyoruz. Bayram boyunca da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Öncelikle tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki Kovid19 salgınının yayılmasını önlemek adına tüm tedbirleri alıyoruz. Bu tedbirler altında bir Ramazan Bayramı geçiriyoruz. Vaka sayımızdaki düşüş yerini rahat tavırlara bırakmasın. Henüz salgın geçmiş değil, hemşehrilerimizden ricamız maske takıp, sosyal mesafeye dikkat etsinler. Virüs ülkemizi terk edinceye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah yüz yüze hasbihal edeceğimiz sağlıklı günlere kavuşuruz. Temiz bir İlkadım için bayram günlerinde de mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun Valisi Dağlı: "Hedefimiz ilk maviye geçen il olmak"
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı: "Hedefimiz ilk maviye geçen il ...
Yüksel Yıldırım: “TFF 1. Lig Play-off final maçını seyircili oynamak istiyoruz”
YEREL HABERLER Yüksel Yıldırım: “TFF 1. Lig Play-off final maçını ...
Başkan Doğan bayramda yaşlıları ve şehit ailelerini unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Doğan bayramda yaşlıları ve şehit ailelerini ...
Hastanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hastanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı
Oksijen tüpü patladı, hasta taşıma görevlisi yaralandı
YEREL HABERLER Oksijen tüpü patladı, hasta taşıma görevlisi ...
Bayram kutlayan maganda kendisini ve arkadaşını yaraladı
YEREL HABERLER Bayram kutlayan maganda kendisini ve arkadaşını ...
Maganda gibi davranıp, husumetli olduğu kurs görevlisini öldürdü
YEREL HABERLER Maganda gibi davranıp, husumetli olduğu kurs ...
İmamın ölümü kaza değil cinayet Namaz sonrası husumetlisi tarafından öldürülmüş
YEREL HABERLER İmamın ölümü kaza değil cinayet Namaz sonrası ...
Kayıp şahıs ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp şahıs ölü bulundu
Samsun'da bayram sessizliği Samsun bayramda eve kapandı, sokaklar bomboş kaldı
YEREL HABERLER Samsun'da bayram sessizliği Samsun bayramda eve ...
İmam, bayram namazı çıkışı havaya atılan kurşunların kurbanı oldu
YEREL HABERLER İmam, bayram namazı çıkışı havaya atılan kurşunların ...
Karadeniz'in ilk insan yerleşkesi: " Tekkeköy mağaraları" Binlerce yıllık mağaraları aşk ilanları ile kirlettiler
YEREL HABERLER Karadeniz'in ilk insan yerleşkesi: " Tekkeköy ...
Bayram namazı sonrası tüfekle ateş etmek için çıktığı çatıda vuruldu
YEREL HABERLER Bayram namazı sonrası tüfekle ateş etmek için çıktığı ...
Samsun'da sosyal mesafeli bayram namazı
YEREL HABERLER Samsun'da sosyal mesafeli bayram namazı
Samsunlu iş adamından 2 bin koli erzak yardımı
YEREL HABERLER Samsunlu iş adamından 2 bin koli erzak yardımı
Samsun'da ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal yardımlar tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Samsun'da ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal ...
Samsun'da bayram namazı korona virüs tedbirleriyle kılındı
YEREL HABERLER Samsun'da bayram namazı korona virüs tedbirleriyle ...
Samsun'da iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Samsun'da iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik ...
Samsun'da 18 yaşındaki genç pencere kenarında intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Samsun'da 18 yaşındaki genç pencere kenarında ...
SYDV Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER SYDV Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri yalnız ...
Lösemi tedavisi olurken aldığı doğum günü kartı hayatını değiştirdi
YEREL HABERLER Lösemi tedavisi olurken aldığı doğum günü kartı ...
Lösemili çocuklara çifte bayram yaşattılar
YEREL HABERLER Lösemili çocuklara çifte bayram yaşattılar
Başkan Özdemir: “Bu bayram evde kalalım”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Bu bayram evde kalalım”
Atakum’da yüzlerce miniğe bayramlık sürprizi
YEREL HABERLER Atakum’da yüzlerce miniğe bayramlık sürprizi