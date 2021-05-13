Samsun’da bayram konvoyla kutlandı

Ramazan Bayramı’nı da kapsayan tam kapanma sürecinden dolayı Samsun’da kolluk kuvvetleri ve belediye hizmet araçlarıyla konvoy yapılarak sokaktaki çocuklara şekerler dağıtıldı.

Samsun’un Terme ilçesinde belediye öncülüğünde düzenlenen bayram etkinliği kapsamında polis, jandarma ve belediye hizmet araçlarının oluşturduğu konvoy, ilçeyi sokak sokak gezerek vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara şeker dağıttı.



“Eski günlere uzak değiliz”

Yakın zamanda eski bayramlara kavuşulacağını belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Pandemi dolayısıyla ülke genelinde alınan tam kapanma kararından dolayı bu sene Ramazan Bayramımızı evlerimizde geçiriyoruz. Tam kapanma sürecinde görüyoruz ki korona virüs vaka sayılarında ciddi düşüş yaşandı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğumuz takdirde eski günlere uzak değiliz. Kardeşliğin, mutluluğun ve paylaşmanın anlamı olan Ramazan Bayramı’nda çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek için yaptığımız etkinlikte emeği geçen polis, jandarma ve belediyemiz ekiplerine teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

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