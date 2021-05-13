Samsunspor Başkanı Yıldırım: Temiz futbol istiyoruz



Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) TFF 1'inci Lig'de Süper Lig'e çıkmak için play-off müsabakalarında mücadele edecek olan Yılport Samsunspor'da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, "Biz temiz bir futbol istiyoruz, temiz bir yönetim istiyoruz" dedi.

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam, genel menajer Mustafa Aztopal ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Kendi adına üzerinde bir çok oyun oynandığını ifade eden Yüksel Yıldırım, "Türkiye'ye gelip de böyle kirli oyunların içine girecek insan değilim. Belki beni kurtlar sofrasında yiyebilirler, belki istemeyebilirler ama ben doğru yaptığıma inanıyorum. En önemlisi Türk futbolu için doğru söylediğime inanıyorum ve doğruları söyleyeceğim. Beni susturmak isteyen de susturabilir. Ama bu saatten sonra şunu bilsinler ki Samsunspor Kulübü eski Samsunspor Kulübü değil. Bizim gönüllerin şampiyonu olduğumuzu herkes söylüyor. Benim birkaç söylemimden sonra üzerimde inanılmaz oyunlar başladı, hayatımda görmediğim iftiralar. Samsunspor'u da bu oyunun içine çekiyorlar. Ben çok temiz bir insanın, kirli olsaydım bugüne kadar böyle dolaşamazdım. Biz temiz bir futbol istiyoruz, temiz bir yönetim istiyoruz. Türkiye'de maalesef olmuyor. Türkiye'de final maçları kısıtlı da olsa seyircili oynanabilir. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu bizim üzerimizden bir fırsat olarak göstermelidir" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkan Yıldırım'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN-Gokhan İÇKİLLİ

2021-05-13 20:58:42



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