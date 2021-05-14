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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balık satışları azaldı fiyatlar düştü

İHA

Balık satışları azaldı fiyatlar düştü

– Samsunlu balıkçılar, havaların sıcak gitmesi ve kısıtlamalar nedeniyle balık satışlarının azaldığını, fiyatların ise düştüğünü söylediler.
Balık av sezonunun kapanmasıyla birlikte Samsun’daki balık tezgahlarını kültür balıkları süslemeye başladı. Çipura, levrek, kötek, alabalık, somon ve Norveç somonu gibi balıkların satıldığı Samsun’da balık fiyatlarının düşmesine rağmen satışların durgun olduğundan yakınan balık satıcıları, kısıtlamalarının ardından işlerin aratacağını umuyor.

“Levrek ve çipura 10 TL, alabalık ve somon da 5 TL ucuzladı”
Balık fiyatlarının 510 TL arasında ucuzladığını dile getiren balık satıcısı Onur Can Köse, “Balık satışları hava sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı durgun. Balık fiyatları ise gayet uygun. Levrek, çipura, somon ve alabalığın fiyatı düştü. Hava sıcaklıklarıyla birlikte bayramın da etkisiyle satışlarımız düştü. Geçen bayramda da virüs vardı ama tam kapanma olmadığı için satışlarımız bu bayrama göre daha iyiydi. Levreğin kilosu geçen hafta 50 TL’ydi, 40 TL’ye düştü. Çipura 50’den 40 liraya düştü. Somonun kilosu 30’dan 25 TL’ye düştü. Alabalık da yine 30 TL’den 25 TL’ye düştü. Balık fiyatları diğer et ürünlerine göre uygun aslında. Tavuğun 25 TL olduğu yerde balık fiyatlarının da 25 TL olması bence uygundur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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