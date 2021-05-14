Samsun hayalet şehir gibi

Samsun’da Ramazan Bayramı’nın 2. gününde de cadde, sokak, park, sahil ve bahçeler ıssızdı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın 2. gününde de Samsun'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakimdi.

Ramazan Bayramı'nda Samsun'un cadde ve sokaklarında tam kapanma sessizliği yaşanıyor. Ana yollar, ara sokaklar, caddeler, park ve bahçeler bu bayramda kısıtlama dolayısıyla sessiz kaldı. Normal şartlarda bayramın en yoğun yaşandığını yerlerin başından gelen lunapark ve sahil kesiminde de ıssız bir görüntü oluştu. Tam kapanma sürecinde insanların evlere kapanması ile bu bayram da buruk geçti. Vatandaşların pandemi ve kapanma tedbirlerine uydukları görüldü. Her gün binlerce insanın geçiş güzergâhında bulunan alanlar boş halleriyle göze çarptı.

Şehir, insanların çekilmesiyle yine sokak canlılarına kaldı. Parklarda güvercinler karnını doyurdu. Köpekler araç geçişinin olmadığı yollarda yatarak güneşlendi. Kargalar vatandaşların olmaması nedeniyle yaklaşabildikleri balıkçı tezgahlarından balık kaparak karnını doyurdu.

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