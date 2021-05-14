Samsun ve Amasya´da ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Oğuzhan UYSALSerap Şerife KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN ve Amasya'da cuma namazı sonrası, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yapılan açıklamalarla, İsrail protesto edildi.

Samsun´da Büyük Cami, Amasya´da ise Sultan Bayezid Camii önünde Cuma namazı çıkışı bir araya gelen kalabalıklar, hayatını kaybeden Filistinliler için salgın tedbirleri kapsamında mesafe ve maske kuralına uygun olarak gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazının ardından kalabalıklar İsrail´e tepki sloganları attı. DHA-Genel Türkiye-Samsun Oğuzhan Uysal, Serap Şerife Kara

2021-05-14 16:43:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.