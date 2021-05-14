Magandaların arasına karışıp husumetlisini öldürdüğü öne sürülen şüpheli: Havaya ateş ettim



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Terme ilçesinde bayram namazı sonrası havaya ateş edenlerin arasına karışıp muhtarlık seçiminden husumetli olduğu Merkez Camisi kurs görevlisi Fatih Akkuş´u (35) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen İsmail Temiz (47), tutuklandı. Temiz´in savcılık ifadesinde, "Pişman olacak bir durum yok, ona değil havaya ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Taşlık Mahallesi´nde meydana geldi. Bayram namazı sonrası Merkez Camisi önünde bir grup, tabanca ile havaya ateş ederek bayram kutlaması yapmaya başladı. Grubun içindeki İsmail Temiz, iddiaya göre tabanca ile camiden çıkan Merkez Camisi kursunda görevli hafız Fatih Akkuş´a ateş etti. Akkuş kanlar içerisinde yere yığılırken, İsmail Temiz kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, vücuduna 3 kurşun isabet eden Akkuş´un hayatını kaybettiğini belirledi. Akkuş´un cenazesi, ilçede toprağa verilirken, İsmail Temiz jandarma ekiplerince, yakalanarak gözaltına alındı.

SEÇİMLER SONRASI BIÇAKLA YARALAMIŞ

Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, Temiz´in Akkuş ile arasında 2019 yılı muhtarlık seçimlerinden husumetli olduğunu ve bu dönemde kendi amcasını da bıçakla yaraladığı belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Temiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAVAYA ATEŞ ETMİŞ

Cezaevine konulan Temiz´in savcılık ifadesinde, "Pişman olacak bir durum yok, ben ona değil havaya ateş ettim" dediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-05-14 16:56:47



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