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Samsun Limanı'nda tedirgin eden kirlilik: Gözler gemilerde Samsun Limanı'nda mikroorganizmaların oluşturduğu tabaka deniz yüzeyini kapladı

İHA

Samsun Limanı'nda tedirgin eden kirlilik: Gözler gemilerde Samsun Limanı'nda mikroorganizmaların oluşturduğu tabaka deniz yüzeyini kapladı

Orta Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı konumundaki Samsun Limanı'nda denizin üstünde endüstriyel atıklar sonucunda mikroorganizmaların aşırı derecede üremesiyle ‘deniz salyası’ benzeri bir tabaka oluştu.
Marmara Denizi'nin tamamında etkili olan deniz salyası olaylarının ardından Karadeniz’de oluşan görüntüler de tedirginlik oluşturdu. Deniz üstünde balıkçılara verdiği zarar kadar, su altında da birçok canlıya zarar veren müsilaj, Marmara Denizi'nin tamamında etkili olurken, Samsun Limanı’ndaki gemi atıklarının oluşturduğu kirlilik nedeniyle tek hücreli mikroorganizmaların (mikroalgler) aşırı üremesi Marmara Denizi’ndeki endişeyi Karadeniz’e taşıdı. Samsun Limanı’nda oluşan mikroorganizma tabakası havadan görüntülendi.

Doç. Dr. Baytut: “Bazı türler toksik yani zararlı olabiliyor”
Bazı mikroalglerin zararlı olduğunun altını çizen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) FenEdebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Baytut, “Deniz salyası dediğimiz mikroalgler, tek hücreli mikroorganizmalar var. Onların aşırı üremesiyle bir tabaka oluşmuş. Bu siyanobakterileri organizmalarının aşırı derecede üremesiyle suyun renk değiştirmesi sonucu ortaya çıktığını tahmin ediyoruz. Su örneği olmadan, mikroskopta incelemeden bakterinin tam çeşidi bilinemez. Bunların bazıları zararlı tür, toksik olabiliyor. Bazıları ise zararsız olup, aşırı üreme gösteriyor. Genelde bu evsel ve endüstriyel atıkların çok fazla olduğu yerlerde görülüyor. Samsun’da daha önceden de bu tür olaylarla ilgili gözlemler var. Kayıt yok belki ama eski insanların önceki dönemlerde böyle olayları gözlemlediği biliniyor. Biz de 2014 yılında Atakum sahilinde böyle bir olay gözlemlemiştik. 2014 yılından itibaren gördüğüm ilk olay da bu oldu. Samsun’da oluşan tabakaya deniz salyası diyemeyiz. Bu aynı tür değil ama onun gibi bir şey. Yani mikroorganizmaların aşırı derecede üremesi sonucu oluşan bir olay” dedi.
Samsun Limanı'ndaki mikroorganizma tabakası, rüzgarın esiş yönüne göre bazen kıyıya yakın yerlerde belirginleşirken bazen de iç kesimlerde belirginleşiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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