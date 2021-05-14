Samsun’da bıçaklı alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Samsun'da alacak verecek kavgasında bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. ve C.K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Ç.'yi C.K.'yi yüzünden bıçakla yaraladı. C.K. de bıçakla M.Ç.'yi göğsünden ağır yaraladı. Her iki yaralı da hastanede tedavi altına alındı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. C.K. ise tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan C.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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