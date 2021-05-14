Samsun'da 3 katlı içi boş binada yangın

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Hakan AKGÜNOğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, içi boş olan 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlkadım İlçesi Unkapanı Mahallesi'nde Yaşar Er'e ait 3 katlı, dairelerinin içi boş binada akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, tedirginlik yaşayan yan bina sakinleri de sokağa çıkıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı. Yangında, binada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜNOğuzhan UYSAL

2021-05-14 19:34:15



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