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Samsun’da 3 katlı metruk bina alevlere teslim oldu Yaşanan patlamalar korkulu anlar yaşattı Yangının sıçrama ihtimaline karşı yan bina tahliye edildi

İHA

Samsun’da 3 katlı metruk bina alevlere teslim oldu Yaşanan patlamalar korkulu anlar yaşattı Yangının sıçrama ihtimaline karşı yan bina tahliye edildi

– Samsun’da 3 katlı metruk bir binada iddiaya göre kundaklama sonucu yangın çıktı. Yan binada oturanlar tahliye edilirken, yangın çevre evlere sıçramadan güçlükle kontrol altına alındı.
İddiaya göre, Unkapanı Mahallesi Savcıbey Sokak üzerinde 3 katlı metruk bir kundaklama sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın tüm katlarını sardı. Çıkan dumanlar gökyüzünü siyaha bürüdü. Yangın, şehrin uzak noktalardan da görüldü.
Yangının çevre binalara sirayet etmeye başlaması üzerine yan binada oturanlar tahliye edildi. Alev topuna dönen binada art arda patlamalar yaşandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına alma için uzun süre uğraş verdi. Yangın diğer binalara sıçramadan güçlükle kontrol altına alındı.
İtfaiye çalışmasını sürdürürken vatandaşlar da onlara destek verdi. Bir kısım vatandaş kendi çektikleri hortumla yangına yan binanın çatısından su sıktı. Yangının kundaklama sonucu başlamış olabileceği de iddia edildi.
Konunun araştırıldığını belirten Unkapanı Mahallesi Muhtarı Erdinç Çiftçi, “Zaten bu evlerin yıkılması için ben defalarca belediyeye başvuru yaptım. Bu ev boş, kimse durmuyor. Defalarca yıkılsın dedik ama yıkılmadı. Bilinçli mi yakıldı, çocuklar mı ateş attı, içeride birisi bir şey içip mi yaktı tam bilgimiz yok. Şu anda itfaiye raporunu bekliyoruz. Ondan sonra gerçekler meydana çıkacak. Mahallemizin içinde böyle çirkin evlerin olmasını istemiyoruz. İçeride kimsenin olmadığını biliyoruz. Yaralı kimse yok. Aynı yerde 34 tane metruk bina var. Sahiplerine haber gönderiyoruz, onların izni olmadan da yıkma şansımız yok” dedi.
Yanan binanın sahibi Orhan Çelik, “Ben kendim yeni evimde kaldığım için bu evim boştu. Bana arkadaşlar telefon edip haber verdi. Apar topar geldim. Şimdi memur arkadaşlar ne olduğunu soruşturuyor. İnanın hiçbir şey bilmiyorum. Eskiydi, içinde eşya vardı ama çok önemli değildi. Artık bundan sonra yıkılacak. O hale geldi. Ama neden kaynaklandı bilmiyorum. Suyu, elektriği kesikti. O şartlar olduğu halde neden böyle olduğunu, artık tam yeni olduğu için olay bilemiyorum. Memur arkadaşlar soruşturacak. Acaba birileri mi girdi içeri öğreneceğiz. Kendi kendine çıkması mümkün değil çünkü elektriği ve suyunu kesmiştim” diye konuştu.
Görgü tanığı bir vatandaş ise, “Evde oturuyorduk. Komşular 'yangın çıktı' diye söyledi. Büyük bir yangındı. Tüpler patlamaya başladı. İtfaiye kontrol altına aldı fakat şu anda fazlasıyla korkusu altına girdik. Bizim tek korkumuz elektrik hattına da gelmesiydi. Zaten patlamalardan sonra camlar da indi. Eğer zamanın da müdahale edilmeseydi elektrik hattına da sıçrayacaktı” şeklinde konuştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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