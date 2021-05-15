Samsun’da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı İki ayrı hastanenin önünde olay çıkartan ölenin yakınları ile polis arasında çıkan arbedede 1’i polis 3’i bekçi olmak üzere 4 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı İki ayrı hastanenin önünde olay çıkartan ölenin yakınları ile polis arasında çıkan arbedede 1’i polis 3’i bekçi olmak üzere 4 kişi yaralandı

İHA

Samsun’da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı İki ayrı hastanenin önünde olay çıkartan ölenin yakınları ile polis arasında çıkan arbedede 1’i polis 3’i bekçi olmak üzere 4 kişi yaralandı

Samsun’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın ardından iki ayrı hastanenin önünde çıkan olaylarda 1’i polis 3’i bekçi 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde silahlı çatışmada Muhammet Kıcır (28) ile karşı tarafından F.K.(40) ile kardeşi E.K.(28) yaralandı. Muhammet Kıcır kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, bacaklarından yaralanan F.K. ve E.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alandılar. Ölen Muhammet Kıcır’ın yakınları Gazi Devlet hastanesine taşkınlık yapınca hastaneye takviye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada polis taşkınlık yapanlara müdahale edince 1’i polis 2 bekçi yaralandılar. Bu sırada ölen gencin yakınları bu kez yaralıların bulunduğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiler. Hastane gönünde geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerini ikazlarına uymayan grup arasında arbede yaşandı. Burada da 1 bekçi ile 1 ölen gencin yakını arbede sırasında yaralandılar. Polis silahlı saldırıda yaralanan kardeşleri hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekerlekli sandalyede gizlice kaçırdı. Morgun yanından polis aracına bindirilen F.K. ve E.K. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yıldırım basketbol takımı ile bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım basketbol takımı ile bayramlaştı
Samsun’da 3 katlı metruk bina alevlere teslim oldu Yaşanan patlamalar korkulu anlar yaşattı Yangının sıçrama ihtimaline karşı yan bina tahliye edildi
YEREL HABERLER Samsun’da 3 katlı metruk bina alevlere teslim ...
Samsun'da 3 katlı içi boş binada yangın
YEREL HABERLER Samsun'da 3 katlı içi boş binada yangın
Samsun’da bıçaklı alacak verecek kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da bıçaklı alacak verecek kavgası: 1 yaralı
Top oynarken ırmağa düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Top oynarken ırmağa düşen çocuk yaralandı
Samsun Limanı'nda tedirgin eden kirlilik: Gözler gemilerde Samsun Limanı'nda mikroorganizmaların oluşturduğu tabaka deniz yüzeyini kapladı
YEREL HABERLER Samsun Limanı'nda tedirgin eden kirlilik: Gözler ...
Magandaların arasına karışıp husumetlisini öldürdüğü öne sürülen şüpheli: Havaya ateş ettim
YEREL HABERLER Magandaların arasına karışıp husumetlisini öldürdüğü ...
Samsun ve Amasya´da ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
YEREL HABERLER Samsun ve Amasya´da ölen Filistinliler için gıyabi ...
Bayram sabahı vurulan imam toprağa verildi
YEREL HABERLER Bayram sabahı vurulan imam toprağa verildi
İlkadım’da hayvan sevgisine yasak yok
YEREL HABERLER İlkadım’da hayvan sevgisine yasak yok
Samsun hayalet şehir gibi
YEREL HABERLER Samsun hayalet şehir gibi
Kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak içki ele geçirildi
Balık satışları azaldı fiyatlar düştü
YEREL HABERLER Balık satışları azaldı fiyatlar düştü
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Aydemir: “Çarşamba Ovası'nda sebze üretiminde gerileme var”
YEREL HABERLER Aydemir: “Çarşamba Ovası'nda sebze üretiminde ...
Ergoterapi teknikerleri atama bekliyor
YEREL HABERLER Ergoterapi teknikerleri atama bekliyor
Samsunspor Başkanı Yıldırım: Temiz futbol istiyoruz
YEREL HABERLER Samsunspor Başkanı Yıldırım: Temiz futbol istiyoruz
Samsun’da bayram konvoyla kutlandı
YEREL HABERLER Samsun’da bayram konvoyla kutlandı
İlkadım'da bayram temizliği
YEREL HABERLER İlkadım'da bayram temizliği
Samsun Valisi Dağlı: "Hedefimiz ilk maviye geçen il olmak"
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı: "Hedefimiz ilk maviye geçen il ...
Yüksel Yıldırım: “TFF 1. Lig Play-off final maçını seyircili oynamak istiyoruz”
YEREL HABERLER Yüksel Yıldırım: “TFF 1. Lig Play-off final maçını ...
Başkan Doğan bayramda yaşlıları ve şehit ailelerini unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Doğan bayramda yaşlıları ve şehit ailelerini ...
Hastanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hastanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı
Oksijen tüpü patladı, hasta taşıma görevlisi yaralandı
YEREL HABERLER Oksijen tüpü patladı, hasta taşıma görevlisi ...