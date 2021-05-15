Yaslandığı çit kırılınca, 5 metreden dereye düştü  

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Hakan AKGÜN, Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da evinin önünde top oynarken yaslandığı demir çitin kırılması sonucu 5 metreden dere yatağına düşen T.U. (14), ağır yaralandı. T.U., çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta top oynayan T.U., yaslandığı demir çitin kırılması sonucu 5 metreden dere yatağına düştü. Ağır yaralanan T.U.´nun çığlıklarını duyan vatandaşlar yardıma koştu. Dereden çıkarılan T.U., ihbar üzerine bölgeye gelen sevk edilen sağlık ekiplerince, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Osman Yüksel, aynı bölgede sık sık düşme vakalarının olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN, Oğuzhan UYSAL

2021-05-15 09:15:40



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