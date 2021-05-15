Üzerine uzandığı motosikletle tehlikeli yolculuk

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da bir kişinin üzerine uzanarak motosiklet kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun-Ankara karayolunun 15´inci kilometresi Sarıışık mevkisinde kimliği belirsiz kişinin plakasız motosikletle tehlikeli yolculuğu, bir başka araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücünün üzerine uzandığı motosikletiyle araçları sollayarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi, sürücülere de zor anlar yaşattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler şaşkınlık yaşarken, polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL

2021-05-15 14:32:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.