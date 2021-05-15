Samsun’da pazarın açılması memnun etti

Korona virüsü tedbirleri kapsamında girilen 17 günlük tam kapanma sürecinde ilk başta açılmaları yasak olan pazarlar daha sonra verilen izin sonrası bugün ikinci kez kapanmada tezgah açtı. Esnaf ve vatandaşlar uygulamadan memnun kaldı.

Samsun’da vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen izin doğrultusunda Ağabali Caddesi üzerinde kurulan Modern Pazar’a akın etti. Pazarda korona virüsü tedbirlerine yönelik HES kodu denetimleri gerçekleştirildi.

Daha önceki dönemler kadar olmasa da bugün için işlerinin iyi olduğunu belirten esnaf tezgahlarını açabilmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlarsa pazarların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle virüs yayılımında dikkat edilmesi gereke yerler olduğunu ancak yine de gelmekten vazgeçemediklerini dile getirdiler.

Pazarda sağan 2 TL, patates 3 TL, salatalık 3 TL, domates 3 TL, kabak 3 TL, çilek 7.5 TL, kayısı 10 TL fiyatından satıldı.

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