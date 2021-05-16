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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma Vapuru ‘sanal müze’ye dönüştürüldü

İHA

Bandırma Vapuru ‘sanal müze’ye dönüştürüldü

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Vapuru’nu sanal müzeye dönüştürdü.
Mustafa Kemal Atatürk'ü 19 Mayıs 1919’da 18 silah arkadaşı ile birlikte Samsun’a getiren Bandırma Vapuru’nun birebir replikası 2001 yılında yapıldı. 18 Mayıs 2003 yılında da müze olarak hizmete giren ve her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Bandırma Vapuru, artık sanal olarak da gezilebilecek. Büyükşehir Belediyesi ve Sabahcı Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen “Bandırma Vapuru Sanal Müzeyi” tüm dünyayla buluşturmaktan onur duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ile tarihi değiştiren olayların başladığını vurguladı.
Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında önemli bir rolü olan Bandırma Vapuru’nun bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yoldaki işlevine değinen Başkan Demir, “Bandırma Vapuru bundan 102 yıl önce İstanbul’dan Samsun’a getirdiği misafirleri ile bir ülkenin tarihini değiştirmiştir. Bu anlamda önemi büyüktür” dedi. Sabancı Vakfı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Bandırma Vapuru Sanal Müzesi için katkılarından dolayı Güler Sabancı başta olmak üzere bu anlamlı projede yer alan herkese teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir “Bu proje dolayısı ile Güneşin Doğduğu Şehri sanal ortam kanalıyla tüm dünyayla buluşturmaktan onur duyuyoruz” diye konuştu.

Sabancı Vakfı tarafından sanal ortama taşınan Bandırma Vapuru Müzesi www.samsun.bel.tr adresi ve www.sabancivakfi.org adreslerinden 19 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren gezilebilecek. Bandırma GemiMüze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’nde, Atatürk’ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması’nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor.
Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargâh Heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor.
Sergi salonunda ayrıca Atatürk’e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası Dolmabahçe Sarayı’nda ve Savarona Yatı’nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun’da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk’ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerinin de sergilendiği müzede, ulu önderin yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler yer alıyor.
Bandırma Vapuru’nun çıkış alanı olan arka güverte kısmında tefriş salonu olarak isimlendirilen bir kamara yer alıyor. İçerisinde 5 heykel bulunan bu kamarada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor. Gemi Kaptanı, Yardımcısı ve Katibi temsilen heykellerinin yer aldığı geminin orta bölümünde bulunan Kaptan Köşkü’nde pusula, hız kontrol paneli, denge pusulası gibi pek çok eser yer alıyor.
Ön güvertede yer alan ve bir kamara olarak düzenlenen Atatürk’ün Savarona Yatı’ndaki yatak odasına benzer şekilde dizayn edilmiş odada ceviz ağacından üretilmiş 1900’lü yıllara ait sandalye, karyola ve komodinler bulunuyor. Yatak odasının hemen karşı çaprazından inilen alanda geminin ambar kısmı yer alıyor.
35 bin metrekare alana kurulmuş olan Bandırma GemiMüze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi bünyesinde ise; Çanakkale Savaşı ve düşmanın İzmir'den denize dökülüşünü temsil eden Türkiye'nin en uzun seramik rölyefleri, Samsun ve çevre ilçelerinden, İstiklal Savaşı’nda kaybedilen 1200 şehidin yer aldığı şehitler yazıtı, Millî Mücadeleyi anlatan 10 adet bronz rölyef ve yedi figürlü Milli Kurtuluş Anıtı bulunuyor.

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