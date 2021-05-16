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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

İHA

Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

Amasya'da kolonya içen bir kişi, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Amasya'nın Hacıbalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocuklarından uzun süredir ayrı yaşadığı öğrenilen Cevdet A. (49), içtiği kolonyadan zehirlendi. Yakınlarına kolonya içtiğini, gözünün karardığını, her yeri mavi gördüğünü ve nefes almakta zorlandığını söyleyen Cevdet A., 112 ekipleri tarafından ambulansla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edilen Cevdet A. hastanenin yoğun bakım servinde tedavi altına alındı. Cevdet A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cevdet A.'nın alkol bulamadığı zamanlar kolonya içtiği ve daha önce de iki kez zehirlenip yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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