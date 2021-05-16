Atık ilaç projesi için ilk adım atıldı

Samsun'da İlkadım Belediyesi ‘Atık İlaç Projesi’ ile tarihi geçmiş ve doğaya zarar veren ilaçları imha edecek.

Toplumda çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden İlkadım Belediyesi, Atık İlaç Projesi'yle şehrin doğasını ve insan sağlığını korumak için ilçenin çeşitli yerlerine konulacak olan atık ilaç toplama noktaları ile tarihi geçmiş ve biten ilaçları doğaya zarar vermeden imha edebilecek. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılmasına yönelik hayata geçecek olan atık ilaç toplama üniteleriyle tarihi geçmiş veya bozulmuş ilaçların doğru şekilde toplanarak imha edilmesi sağlanacak. İlk etapta yaşam yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerin aile sağlık merkezlerine konulması hedeflenen projede vatandaşlar atık ilaçlarını muhafaza etme derdinden kurtulacak.



“Çevre ve insan sağlığı için kolları sıvadık”

Bilinçli atık toplama ve toplumun bu konuda teşvik edilmesinin gelecek nesiller için büyük önem taşımakta olduğunun altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Evlerimizde bulunan son kullanma tarihi geçmiş, kullanılmayan atık ilaçların, çöpe ve lavabolara dökülerek çevreye, canlılara olası zararlarını önlemek, havaya, suya, toprağa geçerek, besinler ve içilen sular ile hayatımıza yeniden girip oluşturacağı ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmek için kolları sıvadık. Öncelikli olarak ilçemizde tüm mahallelerimizi aile sağlık merkezlerine koyacağımız korumalı kutularda toplanan ilaçlar daha sonra ekiplerimiz tarafından alınacak. Uygun şekilde, doğaya zarar vermeden imha edilen ilaçlar sayesinde çevre kirliliğinin önüne de geçmeyi hedefliyoruz. Bu projemiz için özel olarak kullanıma sunduğumuz 444 55 06 Alo Atık hattımızı arayan vatandaşlarımıza ekiplerimiz her konuda yardımcı olacak. Kullanılmayan her ilaç, bizim milli servetimizdir. Vatandaşlara tavsiyemiz; ilaçlarını mutlaka kendilerine doktorunun ve eczacısının tarif ettiği şekilde kullanmaları, uygun zamanda bitirmeleri ve tedaviden gerçek verimi almalarıdır. Biz de bu projemizle ne kadar, hangi miktarda, hangi tür ilaçtan atıklar olduğunu, hangi tür ilaçların fazladan evlere ulaştığını ve kullanılmadan atıldığını ortaya çıkarmış olacağız. Böylece bu ilaçların daha az reçete edilmesini yardımcı olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.