Binlerce ailenin yüzü güldü Terme'de veren el alan eli görmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binlerce ailenin yüzü güldü Terme'de veren el alan eli görmedi

İHA

Binlerce ailenin yüzü güldü Terme'de veren el alan eli görmedi

Terme'de Ramazan’a özel sosyal destek paketleri ile Ramazan’ın bereketi tüm ilçeyi sardı. Pandemi nedeniyle kısıtlama ve tam kapanma uygulamalarıyla geçen Ramazan’da ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetleri giderilirken, kimse rencide olmasın diye veren el alan eli görmedi.
Terme Belediyesi, Ramazan ayında ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Binlerce aileye gıda kolisi yardımı ulaştıran belediye ekipleri, yüzlerce kişiye sıcak yemek ve tam kapanma nedeniyle dükkan kapatan yüzlerce esnafa yardımda bulundu.

Binlerce aileye ulaşıldı
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan ayı boyunca ilçede binlerce aileye gıda, yüzlerce kişiye sıcak yemek ve yüzlerce esnafa kumanya yardımında bulunduklarını ifade ederek, "Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza binlerce erzak kolisi gönderimi yaptık. Ayrıca Ramazan’da her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Sıcak yemeği evde yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile Kovid19 pozitif olan hastalara ve ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza ulaştırdık. Başvuru taleplerini değerlendirerek, kriterlere uygun olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımız sorunsuz ulaştı. Bunu yaparken de hiç kimseyi rencide etmemek adına yardımlarımızı gizli tutmaya özen gösterdik" dedi.

Esnaf destek paketi
Tam kapanma sürecinde alınan tedbir kararları gereği kapalı olan Lokanta, Çay ocağı, Bayan ve Erkek Kuaförleri, kahvehaneler, halk otobüsleri, şehir içi dolmuşları tuhafiye ve kırtasiye v.b gibi esnafların tamamına gıda kolisi dağıtıldı. Korona virüsle mücadele kapsamında, faaliyetleri askıya alınan kuaför, berber ve kahvehanelerin çok yakında yeniden çalışmaya başlayacağına inandığını belirten Başkan Kılıç, "Esnaf kardeşlerimiz uzunca bir süre kepenklerini açamadılar. Bu alanlardaki esnaflarımız, aileleriyle beraber düşünüldüğünde, gerçekten oldukça fazla bir nüfusa karşılık geliyor. Ramazan Bayramı öncesinde kendilerine ve ailelerine biraz olsun destek olduğumuz için mutluyuz. Daima yanlarındayız" diye konuştu.

"Hemşehrilerimizin yanındayız"
Korona virüs pandemisinin başladığı ilk günden bu yana koşulsuz şartsız vatandaşlara destek olmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Ramazan ayında da pandeminin etkilerini en aza indirmek adına sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin gereği olarak hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ettik ve devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hipertansiyonu olanların yarısı hastalığının farkında değil
YEREL HABERLER Hipertansiyonu olanların yarısı hastalığının farkında ...
19 Mayıs'a “Yöresel Ürünler Pazarı”
YEREL HABERLER 19 Mayıs'a “Yöresel Ürünler Pazarı”
Vücudun sessiz katili 'hipertansiyon'
YEREL HABERLER Vücudun sessiz katili 'hipertansiyon'
Karadeniz'in tek taş gövdeli yel değirmeni
YEREL HABERLER Karadeniz'in tek taş gövdeli yel değirmeni
Askerden döndü, sokakta pompalı tüfekle öldürüldü
YEREL HABERLER Askerden döndü, sokakta pompalı tüfekle öldürüldü
Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü
YEREL HABERLER Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle ...
Kazada yaralandı, hastanede "Duvardan düştüm" dedi
YEREL HABERLER Kazada yaralandı, hastanede "Duvardan düştüm" dedi
20 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER 20 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde bulundu
Samsun’da silahlı çatışmada 1 kişiyi öldüren şahıs çelik yelekle cezaevine götürüldü
YEREL HABERLER Samsun’da silahlı çatışmada 1 kişiyi öldüren şahıs ...
Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik aramızda kavga çıktı (2)
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik ...
Atık ilaç projesi için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Atık ilaç projesi için ilk adım atıldı
Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti
Subaşı’nın yüzde 25’i tamam
YEREL HABERLER Subaşı’nın yüzde 25’i tamam
Sağlıklı yaşam Samsun’da eğlenceyle buluşacak
YEREL HABERLER Sağlıklı yaşam Samsun’da eğlenceyle buluşacak
Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik aramızda kavga çıktı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik ...
Alaçam Caddesi görsel dokunuşla ışıl ışıl
YEREL HABERLER Alaçam Caddesi görsel dokunuşla ışıl ışıl
Jandarmadan 'drone'lu denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan 'drone'lu denetim
Bandırma Vapuru ‘sanal müze’ye dönüştürüldü
YEREL HABERLER Bandırma Vapuru ‘sanal müze’ye dönüştürüldü
Samsunspor Altınordu maçı için İzmir’e gitti
YEREL HABERLER Samsunspor Altınordu maçı için İzmir’e gitti
Rektör Ünal: "OMÜ'nün ihtiyacı kaliteli eğitim" OMÜ'de çevrimiçi bayramlaşma
YEREL HABERLER Rektör Ünal: "OMÜ'nün ihtiyacı kaliteli ...
Samsun’da 3 katlı metruk bina alevlere teslim oldu Yaşanan patlamalar korkulu anlar yaşattı Yangının sıçrama ihtimaline karşı yan bina tahliye edildi
YEREL HABERLER Samsun’da 3 katlı metruk bina alevlere teslim ...
Vali Dağlı, şehit ailesiyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Vali Dağlı, şehit ailesiyle bayramlaştı
Pazar yerinde denetim
YEREL HABERLER Pazar yerinde denetim
Samsun’da pazarın açılması memnun etti
YEREL HABERLER Samsun’da pazarın açılması memnun etti