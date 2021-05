Murzioğlu: “Sosyal sorumluluğumuzu yerine getirdik” Samsun TSO’dan bin 400 aileye gıda yardımı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi bin 400 aileye gıda yardımında bulundu.

Samsun TSO her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Ramazan ayı dolayısıyla toplam bin 400 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuldu. İçerisinde makarna, ayçiçek yağı, şeker, mercimek, pirinç, un, çay, salça, bulgur, nohut, tuz ve hazır çorba olmak üzere 12 temel ihtiyaç malzemesi bulunan ürünlerden hazırlanan erzak paketleri kupon olarak daha önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. İhtiyaç sahibi aileleri, erzaklarını kendilerine verilen kupon karşılığında anlaşmalı marketlerden aldılar.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği bir Ramazan ayını daha geride bıraktıklarını belirterek, “Oda olarak sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle maddi durumu elverişsiz ailelere destek olmaya gayret gösterdik. Çatı kuruluşumuz olan birliğimiz ile birlikte bu yıl bin 100 aileye ulaştık. Ayrıca, bu Ramazan ayında Odamız koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nce de 300 aileye gıda paketi dağıtıldı. Bilindiği gibi salgın nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyoruz. İnşallah hep birlikte el ele, gönül gönüle vererek bu süreçten de daha güçlü bir şekilde çıkacağız” dedi.

